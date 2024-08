DIARIO DEL GIORNO / SABATO 31 AGOSTO 2024

Buongiorno!

Oggi è sabato 31 agosto 2024.

San Raimondo.

Auguri a chi si chiama così e a chi compie gli anni oggi, come l’ attore americano Richard Gere. Per la serie come passa il tempo per tutti, l’ icona della bellezza maschile fa 75 anni.

Ne fa solo 66 invece a Lecce il nostro amico Francesco Buttazzo, che festeggia oggi il suo compleanno: tanti auguri.

I

Nel 1997 la principessa Diana, conosciuta anche come Lady D, consorte di Carlo, principe di Galles, erede al trono del Regno Unito, muore in un incidente stradale a Parigi sotto il tunnel del Pont de l’Alma insieme al suo compagno Dodi al-Fayed.

Proverbio santino: MEGGHIU FUMU TE CUCINE CA IENTU TE MARINA

Il fumo può essere fastidioso, maleodorante, magari brucia gli occhi, ma non fa danno. Il vento della marina sarà pure profumato, ma rischia di provocare seri malanni.

