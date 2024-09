DAL CALCIO DA FERMOIMMAGINE ALLA SQUADRA CONNESSA CON I TIFOSI. SINTESI DELLA PARTITA NELLE PAROLE NEGLI SPOGLIATOI DI LUCA GOTTI

(Rdl) ______ Sintesi delle dichiarazioni dell’allenatore del Lecce nella conferenza stampa del post partita del Via del Mare ______

“…Nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta molto, può fare di più perché siamo in vantaggio come risultato, ma abbiamo subito troppo il peso degli zero punti dopo le prime due partite. Tanti giocatori sono stati paurosi nella proposta calcistica. Poi la squadra ha dimostrato grande spirito. E’ stato bello vederla in questa connessione con lo stadio…

Gli arbitri stanno andando nella direzione della salvaguardia della salute degli atleti. Una persona che ha giocato a calcio non può mai pensare che quello di Dorgu sia un fallo da espulsione. Il giocatore sta prendendo il pallone e aprendo il compasso finisce col piede sull’avversario. Il giallo ci può stare, poi al var va a vedere il fermo immagine. Ma cosa facciamo? Gli arbitri col fermo immagine? Il calcio è dinamismo. Faccio fatica a comprendere questa cosa…

Krstovic ha sbagliato un gol, che però si è procurato da solo. E’ una cosa strana, normalmente non sbaglia cose di questo tipo. Ha avuto una decina di minuti di down, a pensare a quell’episodio. Sul gol fatto c’è il suo merito: la sua prestazione è stata egregia”. ______

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri sera

Category: Sport