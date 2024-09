PRIMA CHE TI SVEGLI. L’ULTIMA FATICA DI ANGELO MELLONE DA OGGI E’ IN LIBRERIA

gm______Prima che ti svegli: «. ..voglio parlare di noi e noi non è un dittongo ma un bisillabo al quale il trattino va tolto per riuscire a leggerne il significato, averlo meritato è l’impresa di una vita il contorno di una ferita, la fine di un lamento, vedersi dopo la morte se è confermato l’appuntamento.»

Qual è il rapporto tra l’amore e la verità? Su questo tema si interroga “Prima che ti svegli” romanzo dI Angelo Mellone da oggi nelle librerie.

Prefazione di Franco Arminio.

Anteprima Disponibile per la spedizione dalla data di pubblicazione al momento non dichiarata dall’editore.

Angelo Mellone è un uomo della nostra terra, un salentino.

Scrittore

Professore di Teoria e Tecnica della Comunicazione Radiotelevisiva presso Università degli Studi di Salerno

Lavora presso Direttore Daytime Rai

Lavora presso Rai Radiotelevisione Italiana

Ha lavorato presso Vicedirettore Daytime Rai

Precedentemente Vice Direttore Rai1 presso RAI – Radiotelevisione Italiana

Precedentemente Capostruttura Daytime e Speciali presso Rai Uno

Precedentemente Dirigente Sperimentazione e Innovazione presso Rai due

Ha studiato Scienze Politiche presso Luiss Guido Carlo

Ha studiato PHD Sociologia della Comunicazione Università di Firenze presso LUISS Guido Carli – Rome

Ha frequentato Istituto Salesiano di Taranto

Vive a Roma ma è di Taranto

Autore: Angelo Mellone Editore: Edizioni della Meridiana Collana: Fuori collana Genere: letteratura italiana: testi – Pagine: 72

Category: Libri