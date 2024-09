DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 3 SETTEMBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 3 settembre 2024.

San Gregorio I detto Magno, papa e dottore della Chiesa.

A Taranto la nostra amica Nadia Strusi compie 67 anni: tanti auguri, buon compleanno!

Da questa notte siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Con l’inizio della guerra del settembre 1939, partì l’invasione della Polonia da parte della Germania nazional-socialista e dell’Unione Sovietica comunista, che si spartirono il suo territorio.

Entrambe le potenze furono ostili alla cultura polacca e al popolo polacco, e cercarono pertanto la loro distruzione. Prima dell’operazione Barbarossa, la Germania e l’Unione Sovietica coordinarono le proprie politiche nei confronti della Polonia, in quattro conferenze tra la Gestapo e l’NKVD, in cui le potenze occupanti discussero progetti contro la Resistenza polacca e per la futura distruzione della Polonia.

Più di sei milioni di cittadini polacchi — circa il 21,4% della popolazione della Polonia — morì tra il 1939 e il 1945. Più del 90% delle morti avvenne per motivi non militari, dato che la gran parte dei civili venne bersagliata con azioni deliberate di tedeschi e sovietici. Quale delle due occupazioni abbia causato più sofferenze è oggetto di controversie.

Durante la Seconda Guerra Mondiale avviene, proprio come oggi, nel 1943, il generale Giuseppe Castellano, plenipotenziario del governo guidato dal maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, firma a Cassibile l’armistizio corto; verrà reso noto l’8 settembre con il famoso proclama alla radio.

Nel 1982, a Palermo, il generare Carlo Alberto Dalla Chiesa muore in seguito ad un agguato mafioso assieme alla moglie e a un agente di scorta. Nel maggio 1982 era stato nominato prefetto di Palermo per combattervi la mafia. Per i tre omicidi sono stati condannati all’ergastolo come mandanti i vertici di Cosa Nostra, ossia i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci.

Proverbio salentino: L’ADDRINA FACE L’EU E ALL’ADDRU NI USCA LU CULU

La gallina fa l’uovo e al gallo brucia il culo.

E’ un proverbio che viene utilizzato quando qualcuno si lamenta rumorosamente, e racconta in giro di essersi sacrificato per ottenere un certo risultato, mentre invece magari è risaputo che il merito è di altri.

In questi casi il millantatore viene sbugiardato e spesso il suo atteggiamento viene sottolineato con il proverbio appena citato.

Oppure viene utilizzato per esortare qualcuno a non lamentarsi di fatiche che non ha compiuto.

Category: Costume e società