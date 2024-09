DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 24 settembre 2024.

San Pacifico.

A Lecce il nostro amico Damiano Grassi compie 54 anni: auguri!

Da questa sera siamo in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Nel 1493 iniziala seconda spedizione di Cristoforo Colombo alla volta del Nuovo Mondo.

Nel 1664 i Paesi Bassi cedono il villaggio di Nuova Amsterdam, sull’isola di Manhattan, all’Inghilterra. Questo villaggio fortificato diventerà la base per la città di New York.

Il 24 settembre del 1869 viene ricordato come il Venerdì Nero. Jay Gould e James Fisk, con il loro tentativo di controllare il mercato fanno precipitare il prezzo dell’oro.

Era il 24 settembre del 1958 quando in una sala da ballo di Cremona Natalino Otto e Flo Sandon’s scoprono una giovane cantante di talento che diventerà famosa con il nome di Mina.

Proverbio salentino: A DDHU C’E’ GUSTU NU CCE PERDENZA

Dove c’ è gusto, non c’è perdita. Si suol dire di una situazione se che pure procura un danno economico, gratifica diversamente chi la compie.

