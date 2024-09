“Giovani e futuro: tra speranze e disillusioni” – WEBINAR VENERDI’ 27 ORE 18.30

“Giovani e futuro: tra speranze e disillusioni” è il tema del webinar che si terrà il 27 settembre 2024, alle ore 18:30, organizzato dal “Peace Forum” di UPF Italia (Universal Peace Federation), nell’ambito del ciclo d’incontri “Essere costruttori di Pace”.

Relatrice principale sarà la Prof.ssa Cristina Pasqualini, docente di Sociologia dei Fenomeni Collettivi presso l’Università Cattolica di Milano e membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo.

Insieme con lei parteciperanno all’incontro i giovani Andrea Valgoi, resp.le Amm.ne Finanza e Acquisti LungoLivigno Spa; Aurora Fluckiger, laureanda magistrale in Progettazione e Gestione delle Politiche e Servizi Sociali; e Niccolò Pozzato studente terzo anno Scienze e Tecniche Psicologiche; i quali condivideranno le loro esperienze e le loro considerazioni sul tema.

La professoressa presenterà un’analisi approfondita su come i giovani occidentali si confrontano su questioni come la precarietà lavorativa, l’emergenza climatica e i rapidi cambiamenti tecnologici.

Si parlerà inoltre del dualismo che caratterizza le giovani generazioni, le quali si trovano a gestire, da un lato l’entusiasmo e il desiderio di essere protagonisti del cambiamento, dall’altro la frustrazione e il senso d’impotenza di fronte a problemi che sembrano insormontabili, oltre agli ostacoli di natura sistemica e istituzionale.

Sarà poi approfondito il modo in cui i giovani possono superare la disillusione e trovare nuove strategie d’azione, e di come le istituzioni e la società debbano impegnarsi a sostenere concretamente i loro sforzi, per edificare un futuro più equo e inclusivo, diventando così promotori di pace in un mondo in continuo cambiamento.

UPF International è una ONG presso l’ECOSOC delle Nazioni Unite con Stato Consultivo Generale, fondata dai coniugi Moon. In Italia, tra le sue molteplici iniziative, pubblica la rivista periodica “Voci di Pace”, un autorevole punto di riferimento culturale per i temi interreligiosi, dei diritti umani, della good governance e della pace.

Peace Forum è un’iniziativa mensile di UPF Italia che si dedica all’analisi di tematiche sociali, economiche e culturali di grande rilevanza collaborando con esperti del settore, per il raggiungimento e il rafforzamento della pace.

Per iscrizione: https://bit.ly/3Zszx3p

Per maggiori informazioni visitare i siti: www.upf.org – www.eume.upf.org – www.vocidipace.it

