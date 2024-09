DAL PECCATO ORIGINALE AI COMPLIMENTI A DORGU ‘TUTTOCAMPISTA’. SINTESI DELLA PARTITA NELLE PAROLE NEGLI SPOGLIATOI DI LUCA GOTTI

(Rdl) ______ Sintesi delle dichiarazioni dell’allenatore del Lecce nella conferenza stampa del post partita di San Siro ______

“Avevamo fatto 38 minuti buoni, viste le forze in campo anche molto buoni…

.Il peccato originale nasce da una punizione inesistente. Dorgu non può scomparire, è Leao che va addosso a lui. Da una punizione inesistente prendi gol.

Lì ci deve essere la bravura in quei minuti di chi, con raziocinio, sa che arriva la fine del primo tempo con calma, cercando di ricostruire i presupposti che ci sono stati nei 38 minuti.

Il Milan avverte che ci spaventiamo e spinge sull’acceleratore: noi forziamo le giocate e questo va tutto a vantaggio del Milan…

… Dorgu ha ancor margini di miglioramento I margini sono grossi, ha grandi qualità da tutti i punti di vista…non ha un ruolo perché ne fa bene tanti e cerchiamo di utilizzarlo al meglio all’interno dei nostri equilibri. E’ definibile un tuttocampista…



L’equilibrio che c’è adesso in classifica è ovvio che si delineerà presto. Quel gruppo di squadre che lotta per non retrocedere secondo me hanno tutte un loro perché e, da questo punto di vista, la lotta per non retrocedere sarà interessante”. ______

LA RICERCA nel nostro ultimo articolo di ieri

Category: Sport