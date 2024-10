DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 2 ottobre 2024.

La Chiesa celebra i Santi Angeli Custodi.

A Torino il nostro amico scrittore Francesco Rodolfo Russo festeggia il suo compleanno: auguri!

Da questa sera siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

In Italia in questa data viene celebrata la Festa dei Nonni, una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo che ha lo scopo di esaltare il valore che i nonni hanno nella società. Da tradizione i nonni festeggiano come patroni i santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù, ricordati il 26 luglio. Per tale festa è previsto anche un fiore ufficiale, il Non-ti-scordar-di-me, nome scientifico myosotis, conosciuto anche come “orecchie di topo”.

I nonni vengono festeggiati anche negli altri paesi del mondo, negli Stati Uniti la loro festa è la prima domenica di settembre, nel Regno Unito la prima domenica di ottobre, in Canada il 25 ottobre mentre i francesi dividono le figure di nonna e nonno per festeggiare la prima durante la prima domenica di marzo, il secondo la prima domenica di ottobre.

2 ottobre 1950. La striscia Peanuts di Charles M. Schulz, destinata a essere a lungo conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, viene pubblicata per la prima volta, su sette quotidiani statunitensi.

Proverbio salentino: CIEDDRHI NASCE MPARATU

Nessuno nasce ‘imparato’. Qualunque cosa necessita di studio, costanza, applicazione, pratica e pazienza.

