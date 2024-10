AL VIA DA OGGI “AL SERVIZIO DEL SANTO DEI VOLI SPORT PER SAN GIUSEPPE DA COPERTINO”

Rdl_______Parte da oggi la serie di appuntamenti previsti a Copertino per un evento che parla di sport e non solo

“Al servizio del santo dei voli… Sport per San Giuseppe da Copertino “.



Gli appuntamenti in programma si svolgeranno presso i luoghi simbolo della città del santo dei voli a partire dal santuario della Grottella dove oggi si terrà un workshop per prevenire la violenza di genere.

Domani 12 ottobre presso il palazzetto dello sport, intitolato sempre al santo dei voli, si svolgerà un quadrangolare di pallavolo.

Domenica 13 ottobre si svolgerà la camminata non competitiva e a seguire lo screening gratuito di cardiologia a cura dell’ASL Lecce.

Per finire lunedì 14 ottobre avrà luogo il convegno “alimentazione nello sport” promozione e acquisizione di corrette abitudini alimentari.

Leccecronaca.it seguirà tutti gli eventi come media partner e vi fornirà resoconto giornalistico.

Maggiori dettagli in locandina.

