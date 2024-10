UNA VENTENNE CADE IN MARE E MUORE DURANTE UNA CROCIERA

Una giovane donna è morta dopo essere caduta in mare da una nave da crociera mentre navigava nel Canale della Manica, al largo della Francia nordoccidentale. Un allarme è stato lanciato a bordo della Virtuosa intorno alle 2 di sabato, ora locale, per cercare una donna sui vent’anni a nord delle scogliere di Le Casquet, nel nord-ovest della Francia. Il servizio di ricerca e salvataggio francese ha detto che la donna è stata tirata fuori dal mare da un equipaggio di elicottero. Successivamente i medici la dichiararono morta. Un passeggero della nave ha riferito ai media che l’allarme è suonato tre volte per segnalare che una persona era caduta in mare. La compagnia armatrice della nave si è detta “profondamente addolorata per questo tragico evento e i nostri pensieri sono con la famiglia” della vittima. “Per rispetto della loro privacy non forniremo ulteriori dettagli”, ha aggiunto. La nave da crociera Virtuosa, battente bandiera maltese, rileva Giovanni D’Agata, è lunga 331 metri e larga 43 metri e può ospitare fino a 6.334 passeggeri e 1.704 membri dell’equipaggio. La nave è stata costruita in Francia nel 2020.Attualmente è ormeggiata al porto di Southampton, dove è arrivata dalla Spagna.

