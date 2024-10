AUTO ALIMENTATA A METANO IN FIAMME, GRAVE GIOVANE DI GALLIPOLI

(e.l.) ______ Un giovane di 20 anni di Gallipoli è rimasto gravemente ferito questa notte a Nardò per l’incendio improvviso della sua auto. Salito a bordo della Fiat Panda, parcheggiata in via Pietro Giannone, si è acceso una sigaretta, e poi il botto, seguito dalle fiamme, dovuto ad una fuoriuscita di gas metano con cui la vettura, andata pressoché completamente distrutta, era alimentata.

Si trova ora ricoverato in prognosi riservata presso il centro specializzato nel trattamento delle ustioni all’ospedale Perrino di Brindisi

Category: Cronaca