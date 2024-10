IL PRIMO GRUPPO DI MIGRANTI VIENE PORTATO IN ALBANIA

La nave Libra della Marina Militare si dirige verso l’Albania per portare il primo gruppo di migranti nei centri allestiti e sottoporli alle procedure accelerate di frontiera.

Sulle persone da trasferire, soccorse in mare, è stato fatto un primo screening a bordo per verificare che abbiano i requisiti previsti: provenienza da Paesi sicuri, maschi, non vulnerabili. E’ il ministero dell’Interno a curare l’iniziativa. La scorsa settimana sono diventati operativi i centri di Schengjin e Gjiader che dovranno accogliere i migranti trasferiti.

Sono bengalesi ed egiziani, a quanto si apprende, i migranti a bordo della nave Libra. Le persone si trovavano a bordo di alcuni barchini che sono stati intercettati la notte scorsa in acque internazionali da motovedette delle autorità italiane che li hanno poi trasferiti sulla Libra. La nave dovrebbe arrivare nella mattinata di mercoledì nel porto di Schengjin

