«Trenta leccesi hanno risolto il problema del sovraindebitamento grazie all’impulso che ho dato all’Occ»

Delle difficoltà economiche che travagliano le famiglie leccesi ce ne siamo ampiamente occupati e ci fa piacere che oggi lo riconosca anche questa amministrazione. Da assessore al ramo mi preoccupai di dare impulso all’Organismo di Composizione della Crisi istituito, ma di fatto non operativo. Le continue segnalazioni che pervenivano dai cittadini mi spinsero a considerare con attenzione la questione e, dopo un attento lavoro che portò anche alla nomina dell’attuale responsabile dell’Occ, la dottoressa Sabrina Valentino, fu pubblicato il bando che ha consentito di gestire circa trenta procedure per sovraindebitamento dalla fine del 2022 a settembre di quest’anno.

Ho rivitalizzato uno strumento efficace per aiutare chi ha i requisiti a liberarsi dalla morsa dei debiti. Ho sentito di farlo come impegno sociale e morale a sostegno di chi è soffocato dai debiti senza averne responsabilità. La crisi economica, il Covid, la guerra: le contingenze che mettono in difficoltà famiglie e imprese si manifestano continuamente e mettono a dura prova chi deve affrontarle senza avere le spalle larghe. Ringrazio l’assessora al Contenzioso, Maria Luisa Greco, per aver riconosciuto l’importanza del nostro operato perché, pur non citando la paternità dell’azione amministrativa che ha portato all’esito felice per 30 leccesi, di fatto ne dà atto. Mi auguro che l’azione di questa amministrazione prosegua nel solco tracciato.

