A VEGLIE PARTE UN PROGETTO SPERIMENTALE PER IL RECUPERO DEL PAESAGGIO AGRARIO DELLA CULTURA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA

Rdl_______ll Comune di Veglie ha pubblicato sul sito istituzionale un avviso per l’assegnazione gratuita fino a 100 piante di olivo resistenti alla Xylella, da mettere a dimora nel territorio comunale, al fine di promuovere e sostenere iniziative finalizzate all’impianto di nuove colture arboree di tipo produttivo. La possibilità di presentare domanda, scade il 15-11-24



Con il progetto sperimentale NuovoOLIO il Comune assegna gratuitamente piante d’olivo resistenti alla Xylella per promuove il recupero del paesaggio agrario e della cultura agroalimentare mediterranea locale. Proprietari e conduttori di terreni agricoli possono presentare domanda di assegnazione in base ai requisiti e secondo le modalità riportate nel bando facilmente consultabile on line, spiegano l’assessore Salvatore Fai e il consigliere Cosimo Vetrano.



Gli olivi disponibili per l’assegnazione gratuita sono costituiti dalle cultivar Leccino e FS17 (Favolosa).

Le piante provengono da materiale sano prelevato da fonti primarie caratterizzate sotto il profilo genetico; le piante si definiscono CERTIFICATE in base al D.M del 20 novembre 2006 Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati dell’olivo.

Le piante oggetto del presente bando avranno un’altezza minima di circa un metro e un’età tra 1-2 anni e saranno fornite con apposito cartellino-sigillo indicante: la certificazione, la cultivar (certificazione genetica), lo stato sanitario (certificazione sanitaria), il codice produttore, anno di produzione e codice ISTAT della Regione in cui il Servizio Fitosanitario ha svolto la supervisione (tracciabilità della filiera di produzione).



“Gli olivi assegnati a ciascun soggetto, avente diritto in base alla graduatoria, andranno da un minimo di 10 fino ad un massimo di 100 piante per beneficiario (preferibilmente con sesto di impianto 7×5 o 6×6, assegnazione frazionaria in base alla superficie e con superficie minima di intervento di 10 are) fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dell’ente, precisa la sindaca Mariarosaria De Bartolomeo.



La richiesta per l’assegnazione gratuita di piante di olivo deve essere redatta compilando i moduli allegati e deve pervenire al Comune di VEGLIE o tramite consegna a mano presso il protocollo dell’ente in via Salice o mediante posta elettronica alla casella pec protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it



