L’AMOR CORTESE, PUNTI DI VISTA

(Rdl) _______ “Nato e cresciuto in Salento col mare nel naso, bellissimi tramonti negli occhi e qualche strumento sempre a portata di mano, viziato dalla bellezza. Forse per questo soffro di una sorta di voyeurismo creativo che mi spinge ad osservare il mondo, trovarne e raccontarne il bello anche dove e quando sembrerebbe non essercene”.

Michele Cortese, di Gallipoli, 39 anni, cantautore, ha pubblicato un nuovo singolo, “Asfalto”, ballata che racconta un amore d’estate, quindi durato poco e finito proprio quando avrebbe dovuto cominciare: “L’amore a volte è una gara a chi regala l’emozione più forte, un quadro coi tramonti nascosti e albe indimenticabili, è un segreto da mantenere, un sogno da dimenticare, una corsa a cento all’ora sulla strada coi freni rotti fino a strofinarsi rovinosamente sull’asfalto. L’amore a volte è un ricordo da conservare delicatamente e velatamente almeno dentro una canzone”.

Il videoclip è girato con la tecnica oggi di moda sui social del POV, vale a dire del punto di vista soggettivo

GUARDA IL VIDEOCLIP: https://youtu.be/ceBKJqAzhOY

