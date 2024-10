TRAGICO INCIDENTE SUL LAVORO A GALATINA, MUORE OPERAIO NELLA COSTERNAZIONE DEI SINDACATI

(Rdl) ______ Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Galatina, davanti uno stabile di via Modena da ristrutturare, dove Maurizio Misciali, 47 anni, di Collemeto, operaio, sposato, 4 figli, si apprestava a montare un impalcatura del cantiere edile, quando rimasto schiacciato da un camion che trasportava i materiali per costruirla.

L’uomo è morto sul colpo.

Indagini della Polizia di Stato in corso.

La Procura della Repubblica ha aperto un’indagine.

“In attesa che venga chiarita l’esatta dinamica dell’incidente, ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima e torniamo a chiedere a gran voce misure urgenti e concrete per fermare questa strage! Le risposte che abbiamo ricevuto finora sono evidentemente insufficienti. Ci sono pochissimi ispettori e controlli. In più, il problema è anche dopo gli incidenti” – è scritto in un comunicato stampa giunto in redazione firmato da Mauro Fioretti e da Salvatore Listinge della Uil.

Ha preso posizione anche la Cgil, con un duro comunicato mandatoci da Tommaso Moscara e Luca Toma: “…Non ci stancheremo mai di rivendicare l’urgenza di un diverso approccio al modello di società, di economia e di fare impresa per cambiare il valore che si assegna al lavoro. Che non va inteso solo come strumento di fatica, di arricchimento per altri e di subalternità culturale. Il lavoro, oggi svilito, è il principale strumento di accesso alla cittadinanza piena, un mezzo per realizzarsi come persone e per sostenere la propria famiglia: non può, non deve, essere un luogo di morte. Non possiamo accettare che, nella spasmodica ricerca del profitto, le morti sul lavoro siano considerate alla stregua di un danno collaterale”.

