NOTE D’ARTE / UN’ALTRA VITA PER PAOLA SCIALPI: PERSONALE A LECCE ALLA FONDAZIONE PALMIERI DA DOMENICA 27

di Raffaele Polo ______

Paola Scialpi, artista di chiara fama, che ha esposto i suoi lavori presso prestigiose sedi di livello nazionale e internazionale, torna con una singolare ed interessante personale di pittura dal titolo “Un’altra vita”.

Le opere sono esposte dal 27 ottobre 2024 al 6 novembre 2024 presso Fondazione Palmieri in Vico dei Sotterranei – Lecce. Inaugurazione ore 18,30 domenica 27 ottobre 2024. Interventi a cura di Lucio Galante e Maurizio Nocera (Orari mostra 10,30 – 12,00 / 17,30 – 20,30 – chiuso sabato 2 novembre 2024).

Proprio Galante, così sintetizza il significato di questa mostra: «In “Un’altra vita” l’immaginazione dell’artista ha tradotto la speranza in un’altra vita pensando alla fatica ch’essa comporta, di qui l’immagine della mano che ha aperto con fatica uno spiraglio».

E via via, in tutte le composizioni emerge il suo pessimismo trasformando la nostra fonte di vita nel suo tragico esaurirsi, fino a rendere i suoi raggi ormai diventati di ghiaccio.

Paola opera a Lecce all’interno del suo atelier Overeco Academy & Workshop, dove riserva ad artisti, poeti e scrittori uno spazio in cui si promuovono incontri culturali ed artistici con esperti del settore. Ha collaborato, mettendo a disposizione le sue competenze, con il “ Centro di disturbi alimentari” della ASL di Lecce. Per due anni consecutivi ha tenuto corsi di pittura nel carcere Borgo San Nicola di Lecce per detenuti e detenute. Ha collaborato con il professor Luigi Perrone dell’Università del Salento scrivendo un saggio per favorire l’ inter-cultura dal titolo “La linea e il colore simboli universali del linguaggio visuale”, pubblicato dalla casa editrice ‘Sensibili alle foglie’ di Roma.

Sempre per l’inter-cultura, dopo il grande sbarco d’immigrati dall’Albania, nel 2000 ha realizzato una mostra dal titolo “Cerniere” che simboleggiava l’unione e l’accoglienza di altre culture… Ma sono tante le iniziative che la vedono protagonista nel panorama artistico contemporaneo, sempre pronta a sottolineare, con le sue opere, le difficoltà della nostra società, i problemi che ci opprimono, la difficile scelta di operare e testimoniare arte e cultura.

