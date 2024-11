CONFRONTO SULLE GUERRE IN CORSO NELLA ‘CONVERSAZIONE APERTA’ IN PROGRAMMA A LECCE MERCOLEDI’ 6

Riceviamo e volentieri pubblichiamo (nella nostra foto, il professor Forges Davanzati) ______

La Fondazione Palmieri e il blog Dialoghi scomodi: Conversazioni aperte su politica e società di Leonardo Elia, in collaborazione con I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, sono lieti di annunciare l’incontro “Dialoghi scomodi – scenari geopolitici euro mediterranei per un’altra vita possibile”, un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire le sfide e le opportunità del nostro tempo. L’appuntamento è per il 6 novembre 2024, alle ore 18.30, presso la sede della Fondazione Palmieri in Vico dei Sotterranei a Lecce, ultimo giorno inoltre disponibile per visitare la personale di pittura della Fondazione Palmieri di Paola Scialpi dal titolo “Un’altra vita”

Interventi previsti :

Dott. Leonardo Elia (Dialoghi scomodi: Conversazioni aperte su politica e società)

Prof. Guglielmo Forges Davanzati – Docente di Storia del pensiero economico (Unisalento);

Prof Maurizio Nocera (scrittore, saggista).

Modera Stefano Donno (Editore de I Quaderni del Bardo Edizioni)

In un mondo sempre più interconnesso e segnato da profonde trasformazioni, il Mediterraneo rappresenta un crocevia di culture, interessi e tensioni. L’incontro, attraverso un confronto aperto e costruttivo tra esperti e cittadini, si propone di:

Analizzare le implicazioni degli attuali conflitti: con un focus particolare sui conflitti in Ucraina e in Libano, l’evento cercherà di comprendere come questi sconvolgimenti stiano ridefinendo l’equilibrio geopolitico regionale e globale.

Esplorare le prospettive per un’Europa unita e solidale: In un contesto di crescente incertezza, soprattutto economica, l’Europa è chiamata a ripensare il proprio ruolo e a rafforzare la cooperazione tra i suoi Stati membri. L’incontro offrirà l’opportunità di discutere le sfide e le opportunità per un’Europa più coesa e capace di affrontare le sfide socio/economiche del futuro.

Promuovere un dialogo costruttivo tra diverse prospettive: L’evento si rivolge a un pubblico ampio e variegato, composto da studiosi, politici, attivisti e cittadini interessati a partecipare a una riflessione collettiva sui temi della geopolitica, della sicurezza e della cooperazione internazionale.

Perché partecipare? Per comprendere meglio il mondo che ci circonda: L’incontro offrirà l’opportunità di acquisire nuove conoscenze e di approfondire temi di grande attualità. Per confrontarsi con esperti del settore: Interverranno all’evento esperti di fama nazionale e internazionale, che condivideranno le loro analisi e le loro prospettive. Per contribuire a costruire un futuro migliore: Partecipando all’incontro, potrai dare il tuo contributo a una riflessione collettiva sulle sfide del nostro tempo e contribuire a costruire un futuro più giusto e sostenibile.

Occasione d’incontro utile per riflettere sul nostro presente e immaginare un futuro migliore!

