AL VIA DEL MARE VENERDI’ 8 ALLE 20.45 ARRIVA L’EMPOLI DELL’ EX ALLENATORE DEL LECCE ROBERTO D’AVERSA, LO SCORSO MARZO ESONERATO IN MODO TRAUMATICO E SOSTITUITO DA LUCA GOTTI. ATTENZIONE AI COLPI DI TESTA

Sintesi delle dichiarazioni dell'allenatore del Lecce Luca Gotti nella conferenza stampa di questo pomeriggio al Via del Mare.



“Questo campionato è partito con due sconfitte ed è sempre stato di rincorsa. Siamo di nuovo a caricare di grande importanza lo scontro diretto di domani sera, dopo la sconfitta di Bologna.

Arriva l’Empoli, una squadra di Serie A che verrà a giocare con la testa libera, con spensieratezza, cercando di occuparsi solo della gara. Stiamo cercando di prepararla nel dettaglio, sulle nostre e sulle loro caratteristiche…



Mi hanno rimproverato i tanti cambi di formazione visti finora. Tutte le squadre subiscono delle correzioni. Nel nostro caso sono doverose perché siccome perdi e fai pochi gol cerchi di cambiare qualcosa, trovare soluzioni diversi. Bisogna stare attenti a non togliere punti di riferimento, ma c’è l’esigenza di mettere mano ad una situazione che non soddisfa”. ______

Sintesi delle dichiarazioni dell’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa nella conferenza stampa di questo pomeriggio prima della partenza per il Salento. ______

“Il Lecce in casa ha vinto tanti scontri diretti, è un ambiente che spinge molto. Questa partita è importante, dobbiamo essere bravi a scemare la spinta dell’entusiasmo e lo dobbiamo fare facendo la nostra partita al meglio fisicamente e mentalmente…

Il Lecce ha cambiato il sistema di gioco e atteggiamento, anche se ha un atteggiamento forse diverso tra fuori o in casa. Si difendono 4-5-1, sono compatti, noi dobbiamo ragionare sui loro pregi e cercare di evidenziare quei difetti che ci mostreranno. Hanno giocatori di gamba, dobbiamo essere lucidi, tecnicamente validi e bravi a vincere i duelli…

Sì, lo so, per me è una partita da ex… Dopo quello che è successo sono rimasto a vivere a Lecce, vuoi perché i bambini andavano a scuola vuoi perché avevamo tanti amici. Mi farà piacere rivedere tante persone, anche all’interno del club come Corvino e Trinchera. Non posso dimenticare le emozioni che ho vissuto in quello stadio, come quando ribaltammo contro la Lazio e il Milan.

Detto questo, è chiaro che sono l’allenatore dell’Empoli ed è giusto che andiamo giù ragionando sul fatto che si tratta di una sfida importante”

