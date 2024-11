NOTE D’ARTE / COLLETTIVA SU VIAGGI E VIAGGIATORI A LECCE DA DOMENICA 17

di Raffaele Polo ______

Si inaugura domenica 17 novembre alle ore 19:00 la mostra collettiva di arte contemporanea dal titolo “BIOGRAPHY OF A TRAVELER: Radici, perdite e approdi” curata da Dores Sacquegna e organizzata da Primo Piano LivinGallery.

Patrocinata dal comune di Lecce, la mostra proseguirà fino al 30 novembre presso la Fondazione Palmieri in Vico dei Sotterranei a Lecce. L’evento si apre con le live performance di due artisti pugliesi: Massimiliano Manieri (nella foto di copertina) con “Ritorno a Gaza” e Nunzio Lobasso con “Sublimazioni”.

Attraverso i tre atti identitari di radici, perdite e approdi, gli artisti si propongono di indagare i meccanismi della funzione etica e politica dell’arte. Qui la parola “viaggio” è intesa come libertà, distacco, esilio, rinascita, cura, radici, memoria. In mostra le testimonianze di sedici autori contemporanei provenienti dagli Stati Uniti, dall’Austria, dal Lussemburgo, dall’Iraq, in dialogo con i loro colleghi pugliesi.

Una mostra pluridisciplinare, quindi, che invita l’osservatore ad intraprendere un viaggio segnato dall’idea di “radice/origine”, di “perdita/vuoto”, offrendo spunti di “approdo/rinascita”.

Artisti: Sama Alshaibi (Iraq), Justine Giordano (Stati Uniti), Dena Haden (Stati Uniti), Sara McKenzie (Stati Uniti), Margot Reding-Schroeder (Gran Ducato di Lussemburgo), Marco Riha (Austria). Pugliesi: Gianni Chiriatti, Giovanni Felle, Monica Lisi, Nunzio Lobasso, Claudio Longo, Massimiliano Manieri, Sian Price, Claudio Rizzo, Massimo Ruiu, Fernando Spano (sua l’opera nella foto sotto).

Fondazione Palmieri, Vico Dei Sotterranei, Lecce – Apertura tutti i giorni con ingresso libero dalle 16:30 alle 20:30

(Mattina su appuntamento) Tel: +39 349 37 20659 | primopianogallery@gmail.com

English version https://primopianospecialprojects.com/2024/11/02/biography-of-a-traveler/

Category: Cultura, Eventi