“Non ci mancavano solo punti e gol, ci mancava pure un’identità”. IL LECCE HA SPIEGATO L’ESONERO DI GOTTI. NON C’E’ ANCORA IL NOME DEL NUOVO

(Rdl) _______ “Abbiamo ritenuto fosse giusto metterci a disposizione dei giornalisti per spiegare gli accadimenti delle ultime ore cioè l’esonero di Gotti. Inoltre non vogliamo occupare la presentazione del nuovo allenatore con domande sulla situazione pregressa”.

Queste le ragioni della conferenza stampa convocata questa mattina al Via del Mare dall’U.S. Lecce, come espresse in apertura dal presidente Saverio Sticchi Damiani, il quale ha poi così proseguito (sintesi delle dichiarazioni).

“Siamo arrivati ad una scelta dolorosa, come sempre l’esonero degli allenatori in questo club… La scelta è stata puramente tecnica, figlia di valutazioni tecniche sul trend della squadra…

Sottolineo che è una situazione per nulla compromessa, lo dico soprattutto per i tifosi. Siamo ad un punto dalla salvezza. Il tema non è legato alla classifica, bensì a valutazioni tattiche su cui si è deciso di provare a invertire il trend”.

Ha preso poi la parola il direttore Pantaleo Corvino:

“Gli esoneri non li impone l’area tecnica: sono decisioni che si condividono con la società….

Dopo dodici giornate abbiano fatto le nostre analisi…

Negli ultimi anni non siamo mai stati nelle ultime tre… Ora la squadra è in zona retrocessione e con la peggiore differenza reti del campionato. Non è che noi non possiamo essere in zona retrocessione, fa parte del nostro DNA…Ma se oltre ai risultati non c’è manco un’identità bisogna riflettere…

Questa estate abbiamo fatto un contratto biennale a Gotti…

In quel momento avevamo pensato fosse giusto fare un biennale. Oggi, alla luce di quanto prima detto, qualcuno può dire che abbiamo fatto un errore. Se lo abbiamo fatto, gli errori nella vita si fanno…

Per il nuovo allenatore io voglio una persona da campo. Voglio un allenatore che mi dia delle risposte…”.

E alla domanda se sarà Giampaolo, ha risposto:

“Siamo venuti qui per parlare di un’altra situazione. Il nome lo potrei fare se avessimo gli accordi firmati”.

