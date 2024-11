A CISTERNINO SABATO 23 INCONTRO SUI PERICOLI DELL’ELETTROSMOG

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Comitato per la Salvaguardia della Salute e dell’Ambiente (CoSaSA) di Cisternino ci manda il seguente comunicato ______

ANTENNE ED ELETTROSMOG IMPATTO SU SALUTE, AMBIENTE E PAESAGGIO

Conferenza e raccolta firme per la petizione

Sabato 23 ottobre alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Cisternino si svolgerà un incontro informativo sull’elettrosmog e i possibili rischi per la salute, l’impatto sull’ambiente e il paesaggio con esperti nei campi della biofisica, medicina, ambiente e paesaggio.

All’incontro organizzato dal Comitato per la Salvaguardia della Salute e dell’Ambiente CoSaSA, interverranno:

Dott.ssa Conny Lattarulo, Educatrice ambientale esperta in elettromagnestismo

Prof. Livio Giuliani, Biofisico, Già Direttore di ricerca ISPELS-INAIL

Dott. Francesco Rinaldi, Referente di ASIMAS, Associazione Italiana Medicina, Ambiente e Salute per il Sud-Italia

Dott.ssa Giuseppina Renzulli, Endocrinopatologa, Azienda Ospedaliera Universitaria, Policlinico di Bari

Arch.to Maria Piccarreta, Segretariato regionale Ministero della Cultura Puglia

L’incontro è patrocinato dal Comune di Cisternino.

Si precisa che il patrocinio non riguarda la petizione che è promossa, invece, unicamente dal Comitato CoSaSA per le seguenti richieste rivolte al Sindaco:

L’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente che interdica su tutto il territorio comunale ai gestori di impianti di telefonia mobile e di qualunque impianto emissivo di radiofrequenze ed elettromagnetiche, di incrementare le emissioni al di sopra dell’attuale limite di 6v al metro (come fatto da altri Sindaci in Italia)

E per chiedere all’amministrazione e al Consiglio comunale tutto: La dotazione di un regolamento, redatto da consulenti indipendenti e senza interessi con le imprese telefoniche, che “assicuri il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzi l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” (L. 36/2001, art. 8, com. 6), riduca l’impatto sul paesaggio e garantisca la trasparenza della procedura di autorizzazione, con reale partecipazione dei cittadini interessati e la consulenza obbligatoria delle ASL. La sospensione delle eventuali procedure di autorizzazione degli impianti di telecomunicazione in corso, subordinandole all’approvazione del suddetto Regolamento.

È possibile firmare la petizione ogni domenica mattina al banchetto davanti alla Chiesa Matrice.

Comitato per la Salvaguardia della Salute e dell’Ambiente (CoSaSA)

Per informazioni scrivi a: cosasa.cisternino@proton.me

