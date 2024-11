“Ma chi la fa la guerra?” DI NUOVO IN SALENTO PENSIERI E MUSICA DI MASSIMILIANO CARRINO DOMENICA 24 A SCENA MUTA A COPERTINO

(Rdl) _______Torna in Salento domenica 24 a Scena Muta in via Bologna 40 a Copertino, il testo di Massimiliano Carrino (nella foto) che si interroga su il perché e sulle responsabilità di una atrocità come la guerra.

Questa volta però lo spettacolo si arricchisce del contributo di Scena Muta di Ivan Raganato che non solo ospita l’evento ma accompagna l’attore torinese.

In scena infatti ci saranno Maria Antonietta Vacca, Alisia Mariano, Luca Serio e Cristian Scatigna.

Per info e prenotazioni 3773773846

