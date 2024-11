DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE ALL’ALBA, MUORE GIOVANE MILITARE

(e.l.) _______ Drammatico incidente mortale prima dell’alba sulla strada provinciale che da Campi Salentina conduce a Squinzano. La vittima è Nicolò Cavalera, 24 anni, di Leverano, militare dell’Esercito, in servizio nel Nord Italia. Era tornato in Salento solo per qualche giorno di licenza.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Mercedes classe A che guidava e che, uscita dalla carreggiata, si è schiantata contro un albero di ulivo.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto sul colpo, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 subito accorsi di rianimarlo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.





Category: Cronaca