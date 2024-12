LA LENTA (E INESORABILE) MIGRAZIONE DEGLI UTENTI VERSO IL GIOCO ON LINE

Ormai il cambiamento in atto nel settore del gioco pubblico e legale è sotto gli occhi di tutti e lo confermano anche i numeri: l’online ha superato il terrestre. Proviamo a capire perché, guardando alla tecnologia ma anche agli effetti della pandemia.

Da determinati cambiamenti non si torna più indietro. Una volta scoperta la macchina, nessuno viaggia più a piedi. Con gli smartphone che fanno le foto, in pochi usano ancora la macchinetta fotografica. E così, una volta scoperto il gioco online, in pochi continuano a giocare sul versante terrestre.

Il sorpasso del gioco online rispetto a quello fisico è ormai un dato di fatto, un cambiamento irreversibile ed è emerso chiaramente negli ultimi anni. Complice anche la pandemia di Covid 19 e le conseguenti restrizioni imposte al gioco terrestre, tra il 2020 e il 2022 il settore del gioco ha vissuto un’importante trasformazione, con il canale online che ha consolidato la sua posizione dominante rispetto alle sale fisiche. E il cambiamento, che era già accennato nel 2019, è diventato realtà.

A confermarlo sono le statistiche raccolte negli ultimi anni. Nel 2022, la raccolta complessiva del gioco online ha registrato una crescita dell’8,78%, con incrementi significativi per alcune categorie, come i giochi numerici a totalizzatore (che balzano con +94,53%) e le lotterie online (che fanno registrare invece un +20,89%). D’altra parte, anche il gioco fisico ha beneficiato della riapertura delle sale dopo un 2021 segnato da restrizioni, registrando un aumento del 43,17%. Un aumento che non è riuscito però a esser costante nel tempo e che quindi, per forza di cose, ha lasciato spazio alla supremazia dell’online.

Per capire meglio il cambiamento epocale che è avvenuto nel gambling possiamo fare direttamente un esempio pratico e parlare della famosa slot Fowl Play, che inizia come slot tradizionale nei bar e nelle sale gioco ma che adesso spopola soprattutto sul web. Creata dalla software house WMG, la slot punta tutto sulla semplicità del suo gameplay ma anche sull’accuratezza grafica e sui tanti bonus. Prima slot della saga è stata Fowl Play Gallina ma si è arrivati lo scorso anno a Fowl Play Centurion Megaways, settimo capitolo di una slot che racconta bene quello che è successo nel gioco italiano. Con l’avvento della tecnologia, con il digitale, con internet, i giocatori sono stati attratti dalla possibilità di accedere a un’ampia varietà di offerte senza limiti, senza dover uscire di casa insomma. Alle radici del cambiamento, insomma, c’è senza dubbio la comodità e l’accessibilità, ma non si deve pensare che il gioco online abbia sorpassato quello fisico solo per questo. Il gioco digitale appare oggi come più coinvolgente, più sicuro, più accattivante, soprattutto dai nuovi giocatori.

Un cambiamento epocale da cui non si tornerà più indietro.

