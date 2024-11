TRAGEDIA A LECCE. PREOCCUPATO PER NON AVERNE NOTIZIE DA DUE GIORNI, VA IN CASA DEL FIGLIO E LO TROVA MORTO

(e.l.) ______ Tragedia a Lecce, in un’abitazione di via Palma 37, al rione Leuca. Ieri sera, Marco Brunetta, 27 anni, là residente, è stato trovato morto dal padre, che, non avendo sue notizie, era andato a cercarlo a casa sua. Secondo una prima ipotesi degli inquirenti, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di un braciere, che avrebbero avvelenato il giovane senza che se ne accorgesse.

Indagini dei Carabinieri in corso.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha aperto un’indagine ed ha disposto l’autopsia.

Category: Cronaca