DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 1 DICEMBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è domenica 1 dicembre 2024.

La Chiesa festeggia Sant’ Eligio e Santa Fiorenza.

A Parabita festeggia il suo compleanno il nostro amico Vincenzo Caggiula, auguri!

Da questa mattina siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Novantanove anni fa, nl 1925, come oggi, venne firmata a Londra la stesura finale del patto di Locarno, in cui si stabilivano gli aggiustamenti territoriali post Grande Guerra, in cambio della normalizzazione delle relazioni con la Germania sconfitta; un equilibrio faticosamente raggiunto, destinato a durare poco.

Proverbio salentino: LU SUPERCHIU RUMPE LU CUPERCHIU

Il superfluo rompe il coperchio.

Spesso l’ingordigia dell’uomo è tale, che nel tentativo di accaparrarsi anche ciò di cui non ha bisogno, finisce per perdere le cose essenziali.

