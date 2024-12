UTOPIA SPORT: UN MONDO DOVE SPORT E DIVERSA ABILITA’ NON SONO UN SOGNO IRREALIZZABILE, MA DIVENTANO REALTA’

ECCELLENTI

di Carmen Leo______ Il mese di novembre è stato molto positivo e carico di risultati e soddisfazioni per gli atleti dell’associazione Utopia Sport.

Bellissimo incontro, all’insegna della sportività e del divertimento con i pongisti del TT Spongano, svoltosi l’11 di novembre, nell’ambito del quale i Super Boys di UTOPIA, Luigi De Pascalis, Alberto Giannone e Di donfrancesco Giulio, hanno ottenuto la loro prima vittoria al Campionato Regionale D2 di tennis tavolo.

La compagine Neretina, guidata da Roberto De Trane, ottiene la SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA!!!

Nella quinta giornata di campionato Serie D1 arriva un’altra grandissima vittoria per UTOPIA NARDÒ, che va a sconfiggere fuori casa una delle capoliste, ASD TT Don G. Palama di Sogliano, salendo a quota sei punti in classifica.

Vittoria nel doppio anche per Presicce – Delle Donne con 2 punti per Presicce e 1 punto per Delle Donne.





Elevate le prestazioni degli atleti coinvolti anche nel torneo di Sogliano Cavour del 23 novembre, valevole per la qualificazione per la partecipazione ai campionati nazionali.

Su quattro partecipanti, dopo lo “scontro fratricida” tra Giulio e Alberto agli ottavi, Roberto de Trane e Giulio Di donfrancesco escono ai quarti.

Grandi partite e prestazioni di Luigi De Pascalis e Alberto Giannone.

Bravi ragazzi, orgoglio di Utopia Sport e di tutti i tifosi di questo sport!!!

UTOPIA SPORT è ormai divenuta una fucina di talenti, tanto al maschile quanto al femminile.

Una realtà consolidata da anni sul territorio salentino, dove la grande passione per lo sport accomuna atleti normodotati e diversamente abili, nell’ottica di una politica associativa che promuove l’integrazione e l’inclusione, al fine di abbattere non solo le barriere architettoniche fisiche, ma soprattutto taluni pregiudizi mentali, secondo i quali lo sport è ancora un ambiente riservato esclusivamente a chi può praticarlo senza alcun impedimento psicofisico.

Grazia Turco ( a destra nella foto sopra), fondatrice e socia di UTOPIA SPORT, insieme al fratello Gianpiero Turco, militare in quiescenza dell’Arma dei Carabinieri, ne è l’esempio più lampante, essendosi imposta nell’ambiente paralimpico come campionessa nazionale di Tennis Tavolo e Hand Bike.

UTOPIA SPORT dimostra, grazie all’impegno, ai sacrifici, alla costanza, allo stakanovismo sportivo dei suoi atleti e atlete, che ogni sogno può essere realizzato, basta crederci fermamente, non abbandonare mai le speranze e avvalersi del supporto di chi condivide gli stessi sogni.

Perché “INSIEME” SI PUÒ FARE MEGLIO… AL MEGLIO!!!

I nostri lettori possono seguire le iniziative di UTOPIA SPORT sulla pagina Facebook ufficiale al link :

https://www.facebook.com/utopiasport

Category: Costume e società