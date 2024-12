FIGURE COME SOGNI. LE FOTO DI “Infinito eterno istante” DI MICHELE COCCIOLI. LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO A LECCE MERCOLEDI’ 11

(Rdl) ________ Mercoledì 11 dicembre, alle 18.30, a Lecce, alle Officine Cantelmo, in via Michele de Pietro 8, ci sarà la presentazione del libro fotografico “Infinito eterno istante” di Michele Coccioli (Pensa editore, 126 pagg. 45 euro)

Michele Coccioli (nella foto ritratto di Teresa Vella), 68 anni, laurea in Architettura a Firenze nel 1982, vive a Casarano.



I primi reportage in Italia e all’estero confermano la sua propensione per una fotografia d’indagine sociale legata a importanti eventi storico-letterari. Spiccano di questo periodo i lavori sulla Puglia, sulla Basilicata, sull’Italia dei paesi dipinti, sui siti dell’Unesco, sul Polesine, sui luoghi dei Promessi Sposi e del conflitto serbo-croato-bosniaco e infine sulla vita di Giovanni Paolo II in Polonia.

La pittura, il cinema e la psicoanalisi ne influenzano alla fine degli anni Novanta l’approccio stilistico e sono spinta propulsiva per un viaggio dell’anima, oggetto di analisi e di riflessione.

Come scrive Pio Tarantini, il suo è “un lavoro variegato ma nello stesso tempo compatto e che testimonia il suo sforzo di servirsi della fotografia non come documentazione ma come visione, creando una sorta di mondo onirico dove realtà e sogno si intrecciano suggerendo nuovi approcci esistenziali”.

