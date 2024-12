“A Testa Alta”. EDUCARE ALLA LEGALITA’

Report del Comando Provinciale di Lecce dei Carabinieri _________

Prosegue con entusiasmo la collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Istituto Comprensivo “P. Stomeo- G. Zimbalo” di Lecce, nell’ambito del progetto di legalità “A Testa Alta”. Questo importante progetto si propone di sensibilizzare i giovani sui temi fondamentali della legalità, della giustizia e del rispetto delle regole, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e responsabili.

Questa mattina, le alunne e gli alunni delle classi prime della scuola secondaria hanno avuto il piacere di partecipare all’allestimento dell’albero del plesso scolastico, affiancati dal Tenente Domenico Molino, Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Lecce, e dai Carabinieri Chiara e Ilenia.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di convivialità e condivisione, ma ha anche evidenziato l’importanza di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra i giovani e le forze dell’ordine.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere i valori della legalità e del senso civico tra le nuove generazioni.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce continueranno a lavorare attivamente per creare un futuro migliore, in cui i principi di legalità e rispetto siano sempre al centro della nostra comunità salentina.

Insieme si può costruire un ambiente più sicuro e consapevole per le generazioni future, rafforzando il legame tra i giovani e le istituzioni, contribuendo alla formazione di una società più giusta e solidale.

Lecce, 9 dicembre 2024

Category: Costume e società