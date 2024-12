DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è lunedì 9 dicembre 2024.

La Chiesa festeggia San Siro.

Primo vescovo di Pavia, nel IV secolo d.C., la sua ‘fama’ è però legata a Milano, perché dà il nome alla zona della metropoli, cantata anche da Roberto Vecchioni, in cui si trova lo stadio di calcio che in tutto il mondo conoscono in questo modo, anche se è ufficialmente intitolato a Giuseppe Meazza.

A Lecce festeggia quarantanove anni il musicista dei Seahouse Luca Voglino: auguri!

Come oggi, cinquantasette anni fa, Zanzibar ottiene l’ indipendenza.

Proverbio salentino: CI TE RUFIANA TE NANZI, TE SPARLA TE RETU

Chi ti elogia davanti, ti sparla di dietro.

Sono quelle persone che danno sempre ragione all’interlocutore, che lo incensano, a volte lo fanno per interesse, a volte è proprio un vezzo. Ebbene da queste persone bisogna guardarsi.

A questa categoria appartengono anche coloro che vengono definiti yes man. Sono quelli che dicono sempre di si al potente di turno, ma appena questi cade in disgrazia, gli sparlano dietro.

