E’ USCITO “Sul serio o per fiction? Piccola antologia del sorriso”, L’ULTIMO LIBRO DI GIANNI CHIOSTRI, “umorista indignato”. QUI HA FATTO UN CAPOLAVORO

Qualche giorno fa è uscito l’ultimo libro (“Sul serio o per fiction? Piccola antologia del sorriso”, Ancora Editrice, 2024, pagg. 133 euro12) dell’umorista Gianni Chiostri (a sinistra nella foto, con l’autore di questo articolo, ndr).

Nei libri precedenti, i suoi disegni, privi di parole, illustravano aforismi, motti e detti di personaggi illustri e no.

All’epoca, in uno dei numerosi incontri alla “Fiera del Libro” di Torino, Chiostri affermò: «Mi piace la tavola umoristica muta, senza testo, perché in questo modo ognuno è libero di dare la sua interpretazione: è universale.»

È stato così a lungo. Tuttavia, qualcosa è cambiato nel tempo; per esempio, quando illustrava l’articolo di fondo del giornale La Stampa di Torino, intorno alla mezzanotte del giorno precedente l’uscita del quotidiano, inviava a pochi amici la vignetta che sarebbe apparsa il giorno dopo, senza parole per i lettori ma non per quei pochi che la ricevevano via e-mail.

Dopo aver letto e osservato i disegni di Sul serio o per fiction? immaginiamo Chiostri, umorista indignato, che osserva la realtà che gli scorre davanti; la scruta, riflette, poi gli occhi si illumimnano e un accenno di sorriso fa intuire a chi lo osserva che lui è pronto alla provocazione elegante e discreta, quando evidenzia le dissonanze.

Delle sessantaquattro tavole, precedute dallo stesso numero di battute che non di rado sarebbero “vissute” anche senza il disegno della pagina dispari, non avendo la possibilità di far vedere le scenette umoristiche, proponiamo alcune frasi che paiono interessanti.

«La seconda edizione di questo libro è stata stampata su carta riciclata: quella della prima edizione che non si è venduta.» L’aforisma, con relativa vignetta apre il libro ed è anche la quarta di copertina.

Altre battute:

«Nel cimitero delle auto, Suv e Station Wagon hanno tombe, le Smart solo loculi»,

«D’inverno la Valle dell’Eden diventa la valle del Loden»,

«La guerra dei cent’anni finì perché, a quell’età, arrivano in pochi», «Il peccato è il peccato, il rimorso è il peccato + I.V.A.»,

«Con l’ora legale la frutta matura meglio: ha un’ora di sole in più»,

«In autunno gli alberi si spogliano e le foglie arrossiscono…»,

«Nel frigorifero è sempre inverno; nel congelatore, invece, sempre i giorni della merla».

Ottima la scelta editoriale di pubblicare i testi scritti dall’Artista così come sono arrivati: vergati a mano a stampatello.

Sul serio o per fiction? Piccola antologia del sorriso è una silloge di testi e immagini da assaporare in tutte le sue parti, un libro che suggerisce riflessioni sorridenti sulla quotidianità, un’opera che appaga la mente e rallegra la vista; in conclusione è il capolavoro di Gianni Chiostri.

