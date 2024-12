IL NATALE DEI BAMBINI A BORGAGNE

di Raffaele Polo ________ Il Laboratorio di educazione ambientale e storico culturale, curato dall’associazione BORGAGNE SI MOSTRA propone, nell’ambito della manifestazione promossa dall’amministrazione comunale di Melendugno, un laboratorio rivolto ai bambini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia.

Uno degli artefici del progetto, Angelo Negro, ci spiega il senso di questo laboratorio:

«PRAESEPIUM è il luogo dell’infinito. Nella mangiatoia cambia la Storia. La mangiatoia, è il luogo del cibo, non per gli uomini, ma per gli animali. Il cibo è sempre sacro perché conserva la cosa più sacra che esiste: la vita. Nel cibo passa tutto il creato, il sole e la pioggia, l’erba dei campi, gli animali e la mano dell’uomo.

La mangiatoia diventa l’arca della prima e vitale alleanza con tutto ciò che vive sotto il sole.

Nella mangiatoia (in latino praesepium) s’intrecciano esclusione e comunione.

Attraverso questo progetto si effettua un viaggio storico culturale, raccontando ai bambini la

vita dei nostri avi, in quel tempo in cui, soprattutto durante il periodo natalizio, le famiglie

condividevano non solo gli spazi abitativi, come ad esempio nelle “Case a corte”, con i loro giardini caratterizzati dalla presenza costante di agrumeti, ma anche e soprattutto racconti e gestualità impregnati di amore e rispetto verso il prossimo: uomini, donne, piante e animali.



Partendo proprio dagli animali, il progetto vedrà coinvolti i bambini impegnati nella realizzazione di mangiatoie per gli uccelli, utilizzando delle arance. Porteremo a scuola delle varietà di semi (girasole,miglio, avena, grano…) che verranno posizionati all’interno delle mangiatoie.

Parleremo di alcune specie di volatili presenti nel nostro territorio.»

Ornella Serra aggiunge: «Condivideremo durante l’attività ludica un salutare e gustoso succo d’arancia (ottenuto dalla spremitura delle arance che utilizzeremo per realizzare le mangiatoie).

Le mangiatoie verranno collocate sugli alberi del giardino della scuola dell’infanzia a Borgagne, con la partecipazione dei bambini della scuola dell’infanzia; in piazza S. Antonio con la partecipazione dei bambini della classe quarta della scuola primaria (Borgagne), addobbando alcuni alberi presenti nell’agorà principale del piccolo borgo.»

Infine, è Gianni Chiriatti che ricorda orari e date:«Il nostro sarà un albero di Natale diverso dal solito!!! Il laboratorio di educazione ambientale e storico culturale ““PRAESEPIUM” si svolgerà nei seguenti giorni:

– Scuola dell’infanzia (bambini dell’ultimo anno), giovedi 12 dicembre 2024 dalle ore 14.00 alle

ore 16.00;

– Scuola primaria (bambini della classe quarta), venerdi 13 dicembre 2024 dalle ore 14.00 alle

ore 16.00.»

L’Associazione BORGAGNE SI MOSTRA realizza, da sempre, progetti di grande valore comunicativo e didattico, nell’intento principale della valutazione e conoscenza del proprio territorio.





