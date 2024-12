CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE MENTI INDIPENDENTI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ________

Due giorni che hanno visto, sul palco delle Cantelmo, avvicendarsi 17 relatori per 5 talk, 1 dj set e live performance.

La prima giornata è iniziata con la presentazione del libro di Federico Mello, “Educazione Salentina”, a cui ha partecipato l’ex Giudice antimafia Francesco Mandoi che ha dialogato con il già dirigente pubblico e saggista Enrico Conte. Identità, territorio, radici e legalità, focus che beffardamente ha anticipato il grave fatto di cronaca nera registrato nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre. Casa, lavoro, futuro, e quindi le prospettive, i servizi, lo spazio dedicato ai giovani, protagonisti assoluti del talk moderato da Eugenio Elia, in cui sono intervenuti Antonio Caputo della Cooperativa Homa, Daniele Ascanio di Diritti X, Giovanni Caricato per Udu e Ludovico Mordos per il Sindacato Studentesco Lecce. A chiudere la prima giornata, dj set Rebecca Wilson.

La seconda ed ultima giornata del Festival si è svolta in un ambient live set a cura di Nick Gambino ed Ezen Plant Orchestra. Il primo panel dedicato alla seconda edizione di “Facciamo eco-sistemi” ha visto dialogare l’Architetto Mininanni ed il Professor Riccardo Buccolieri, sul ruolo delle città, strumenti, risorse e pratiche per politiche di vera transizione ecologica, in un dibattuto e partecipato incontro moderato dal vicepresidente di MIND, il Dottor Alessio D’Elia. Il secondo talk, introdotto dalla presentazione dal romanzo di esordio di Chiara Fina “L’estate brucia ancora”, ha permesso un dibattito sentito e profondo sulla “violenza di genere e ogni genere di violenza”, indagando con le psicologhe Federica Brindisino, Marta Clary e Giorgia Lettere, la dimensione articolata, complessa, trasversale, della violenza. Violenza a cui, superata una fase di prevenzione, prova a porre rimedio l’autodifesa, come raccontato e dimostrato in un breve seminario da Domenico Taddei, coordinatore della Federazione italiana Krav Maga Puglia.

Ha chiuso i lavori, l’ultimo talk “con la P maiuscola” un dibattito aperto in cui Alberto Siculella, Presidente di MIND, ha dialogato con il Professore Daniele De Luca, con il giornalista Pierpaolo Lala e Andrea Rizzo, che con la sua Arten ha curato la direzione artistica dell’evento. Riflessioni che hanno coinvolto gli ospiti sul tema della partecipazione e della centralità di nuovi percorsi culturali, sociali, nella e per la promozione di un maggiore coinvolgimento della comunità attorno ai processi di comprensione e decisione.

“Democrazia è partecipazione e MIND dedica tutti i suoi sforzi ad alimentare un confronto pubblico aperto, inclusivo, pragmatico, coinvolgendo esperienze, sensibilità e competenze attorno a tavoli tematici che da oggi avranno ancora più forza grazie alla partecipazione di tanti cittadini, associazioni, professionisti che in questa due giorni si sono avvicinati e hanno conosciuto il nostro laboratorio urbano di idee” – ha commentato Alberto Siculella, a margine dei lavori, conclusi in tarda serata.

