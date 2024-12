LA FOLLE CORSA IN AUTO PER LE VIE DEL CENTRO DEL CALCIATORE DEL LECCE ANDY PELMARD. LA POLIZIA LO DENUNCIA, LA SOCIETA’ LO METTE FUORI SQUADRA

(g.p.) _________ E’ un brutto episodio di cronaca, non tanto per i fatti in sé e per sé, quanto per le ripercussioni che sottende. Per questo non è possibile derubricarlo a ‘sono ragazzi..’. I calciatori, del resto giovani fortunati e privilegiati dalla vita, sono modello di comportamento per tanti giovanissimi che li seguono per entusiasmo e devono attenersi a esempio dei valori positivi dello sport, non a responsabili di fatti di cronaca nera.

Ieri sera, evidentemente, diciamo così, ‘euforici’, al termine della cena natalizia organizzata dalla società nella sede di via Colonnello Costadura, quattro giocatori del Lecce hanno seminato il panico fra i passanti scorrazzando, anche contromano, a tutta velocità per le vie del centro, dalle parti di piazza Mazzini, a bordo di una Mercedes V8 con targa francese.

La bravata è finita quando sono arrivate le Volanti della Questura, allertate da numerose segnalazioni giunte in centrale operativa, che hanno provveduto a fermare la folle corsa, proseguita anche dopo l’ALT degli agenti, e a identificare i passeggeri.

Il conducente, Andy Pelmard, 24 anni, di Nizza, difensore in forza alla prima squadra giallorossa, è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Gli è stata pure ritirata la patente.

Questa mattina la società lo ha messo fuori squadra, annunciandolo con un duro comunicato di condanna per l’accaduto (nella foto il presidente Saverio Sticchi Damiani):

L’U.S. Lecce condanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore Andy

Pelmard, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società.

L’U.S. Lecce nell’attesa di operare gli opportuni approfondimenti su quanto avvenuto ha disposto con effetto immediato l’esclusione del calciatore dalla rosa della Prima Squadra e valuterà il rilievo anche disciplinare delle condotte, riservandosi di adottare gli opportuni ed

ulteriori provvedimenti di cui verrà data successiva comunicazione.

