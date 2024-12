CORTESIE PER GLI OSPITI. L’APERICENA DELL’US LECCE CON I GIORNALISTI

di Giuseppe Puppo _______ “Un appuntamento non di routine, voluto fortemente dalla Società, per incontrare e ringraziare i giornalisti salentini, portatori sani di valori” – dice il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino – “Insieme dunque per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi”.

Questa sera, all’ Hotel Risorgimento Resort, di via Augusto Imperatore, a lato di piazza Sant’Oronzo, l’US Lecce ha incontrato i giornalisti salentini, per il tradizionale, ma non formale, bensì sentito e partecipato, scambio di auguri per le festività, in una palpabile atmosfera di cordialità.

Oltre ai vertici societari al completo, e naturalmente al sempre efficiente e gentile capo ufficio stampa Andrea Ferrante, quest’anno per la prima volta c’era anche in rappresentanza dei calciatori il capitano Federico Baschirotto, e c’era pure l’allenatore, Marco Giampaolo, entrambi prestati per un’ora dal ritiro in cui si trova la squadra, che come è noto sarà impegnata domani sera contro la Lazio. Quattro chiacchiere anche insieme a loro. Giampaolo in particolare è una persona garbata e umile, che stupisce per disponibilità e l’affabilità.

Il senso della serata, nelle parole del presidente Saverio Sticchi Damiani, che ha ringraziato i presenti, per la loro passione e competenza e per l’aiuto che danno nel veicolare, al di là dei risultati del campo, veri e propri valori: “I valori dell’Unione Sportiva Lecce sono di ordine etico, di sostenibilità e di equilibrio, e vogliamo promuoverli con una vera e propria opera di cultura e di educazione”.

Commovente, nel suo discorso che ha chiuso la serata, fra passato e presente, il decano dei giornalisti salentini Elio Donno.

Menù degustazione servito in piedi in bicchieri di vetro contenenti una serie di squisitezze, dalle mozzarelline con verdure, agli assaggini di capocollo, dal vitello tonnato alle micro pittule. A seguire panettone tagliato a fettine.

Bollicine di prosecco. E come ogni festa di Natale che si rispetti – “un pensierino della Società” – un pacco regalo per gli ospiti.

E via col brindisi augurale, aspettando di conquistare sul campo la storica terza salvezza di fila in serie A. Per la zona Champions poi magari ne parliamo l’anno che verrà.

