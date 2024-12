CHIUSA ANCHE L’UNICA EDICOLA DEL RIONE SANTA ROSA A LECCE

di Giuseppe Puppo _______

Stanno là, chiuse, abbandonate, e dimenticate. C’è tanto di malinconicamente strano in tutto questo, di decadente, di surreale, con un’ultima locandina che grida al mondo la propria verità senza che nessuno sia ormai più interessato ad ascoltarla. Templi disadorni, di speranze, e di illusioni, di delusioni e di attese, del giornalismo che come l’amore brucia la vita e fa passare il tempo.

Le edicole stanno morendo tutte quante inesorabilmente.

I giornali cartacei, alcuni ridotti a testimonianza storica, ormai li leggono solo più pochi anziani irriducibili, ma riescono a sopravvivere perché prendono laute sovvenzioni dello Stato, anche se poi lo spazio lo trovano su internet con le loro edizioni digitali, facendo concorrenza ingiusta a chi fa informazione solamente sul web e quindi non prende soldi pubblici con cui sopravvivere.

Le edicole, questa anomalia tutta italiana, che facevano parte integrante e rilevante del nostro costume, da anni versano in condizioni critiche dal punto di vista commerciale, diventate ormai pressoché insostenibili: una dopo l’altra, chiudono.

L’ultima in ordine di tempo a Lecce quella di fronte la chiesa del rione Santa Rosa (nella foto).

Aprì negli anni Settanta e fu un momento di felicità, di benessere quasi. Santa Rosa aveva già un’edicola, la sola per i lunghi e meravigliosi anni Sessanta: una stanzetta ricavata in un fabbricato in cui un signore gentile e affabile a noi ragazzini elargiva dosi di benessere, con i fumetti, le buste assortite e le bustine delle figurine dei calciatori.

Quando aprì la seconda, sembrò un lusso. Ma i tempi erano propizi, i ragazzini erano cresciuti e compravano riviste di informazione, di costume, di musica, di politica, ah eh sì, sempre fumetti, anche se di altro tipo.

Se la memoria non mi inganna, questa, la seconda, in posizione strategica di fronte la chiesa, fu aperta da un ex calciatore del Lecce, di cui adesso mi sfugge il nome e in breve divenne per il quartiere una botta di vita.

Per tantissimi anni, al Sud del Sud dei Santi, a Lecce, periferia della periferia, quelle edicole sono state l’appuntamento possibile con il mondo altrimenti così lontano, in un Salento ancora misconosciuto e relegato ai margini di tutto: passavano da là, da quelle due edicole, fermenti sociali e brividi erotici, passioni sportive e interessi politici, fotoromanzi e Oscar Mondadori, al costo di pochi spiccioli si potevano respirare, ci si poteva nutrire cuore e mente.

Poi la prima, in posizione più decentrata, si avviò verso un prematuro declino e in tempi più recenti chiuse, mentre si affermava quella rimasta unica in zona, davanti la chiesa, sempre in tempi più recenti poi rilevata da un’intera famiglia, che la gestiva facendo i turni.

Hanno resistito nelle difficoltà economiche degli ultimi anni, poi pochi giorni fa hanno chiuso definitivamente.

Ora rimane solo una cupola senza senso, che sopravvive solamente per i ricordi di chi la frequentava un tempo felice.

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura