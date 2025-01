LA STORIA / NELLE CHIESE DEL CENTRO STORICO PER PREGARE BISOGNA PAGARE

(Rdl) ________ L’avvocato Stefano Gallotta, 56 anni, di Bari, residente a Lecce, questa mattina ha postato sul suo diario di Facebook a caratteri cubitali la seguente protesta: “Entrare in una chiesa nel centro storico di Lecce per una preghiera è diventato davvero difficile. Senza biglietto, accesso negato. Che tristezza”.

Raggiunto telefonicamente da leccecronaca.it per una verifica, ci ha raccontato dettagliatamente quanto accaduto. E’ successo ieri mattina. L’avvocato era con la famiglia per una passeggiata nel centro storico. A mezzogiorno avrebbe voluto entrare in Santa Croce per un momento di devozione. Gli è stato risposto da due incaricati, che era necessario fare il biglietto. Rimasto spiazzato, non ha insistito più di tanto. Stessa scena, stessa risposta poco dopo in Duomo. Qui egli ha tentato garbatamente di spiegare che non erano turisti, che avrebbero voluto semplicemente fare una preghiera, ma pure questi altri due incaricati sono stati inflessibili: “Niente biglietto, niente preghiera”.

All’avvocato sempre più amareggiato non è rimasto altro che andar via, sembrandogli giustamente assurdo che a Lecce bisogna pagare per pregare.

Eppure nel Vangelo secondo Giovanni (nella foto il dipinto del 1882 di Carl Heinrich Bloch) sta scritto che Gesù disse ai mercanti del tempio: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!».

