NOVITA’ EDITORIALI / ECCO IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA “Obscura”

L’editore Stefano Donno (nella foto) presenta il nuovo numero della rivista OBSCURA, rassegna periodica di criminologia ________

Continua con successo il percorso editoriale della rivista edita da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, Obscura diretta dal Dott. Mirco Turco che giunge al numero 4 (con un inserto a colori) dal titolo emblematico PROVA A MENTIRMI.

“Verità e menzogna tessono, da sempre, una complessa ragnatela che avvolge la natura umana, i rapporti, le relazioni e il mondo del crimine ne è uno specchio prepotente e spietato. In questo nuovo numero di OBSCURA, affrontiamo i confini sfumati tra queste due forze contrastanti, esplorando come esse si manifestano nei contesti più svariati: dalla giustizia penale al rapporto medico-paziente, dal teatro della scena del crimine alle dinamiche dell’aula di tribunale. In ogni ambito, la verità e la menzogna non solo si influenzano reciprocamente, camuffandosi e sovvertendo i piani di realtà, le evidenze, i vissuti e le convinzioni, ma richiedono, a chi cerca di comprenderle, un’immersione coraggiosa nella psiche dell’individuo, tra aree certe, stabilite e meandri oscuri e inesplorati. La menzogna appare, alle volte, un’arte, una strategia che gli individui perfezionano fin dalla prima infanzia e che si trasforma, progressivamente, in uno strumento di difesa, di manipolazione o semplicemente di autoconservazione. Il suo peso cognitivo ed emotivo può portare a una rottura o a una maggiore congruenza con il contesto: una menzogna credibile richiede, infatti, di mantenere intatte espressioni facciali e gesti, di dosare il carico cognitivo affinché nulla tradisca. Questo delicato equilibrio è spesso proprio ciò che gli esperti cercano di spezzare durante gli interrogatori, portando alla luce il divario tra il carico emotivo e cognitivo, evidenziando l’innaturalezza dell’inganno. Anche nel rapporto tra medico e paziente, la verità e la menzogna assumono ruoli particolari. Di fronte a una diagnosi grave, per esempio, il medico può trovarsi di fronte al dilemma etico: dire tutta la verità o addolcirla per evitare un impatto emotivo devastante? In questo caso, la menzogna può assumere una funzione “benefica,” offrendo conforto a chi è in una posizione di estrema vulnerabilità, ma al prezzo di una verità taciuta. Riflettere su questi aspetti ci obbliga a domandarci quanto, in ambito medico, la trasparenza sia sempre la scelta etica giusta, o se, a volte, una piccola ombra di falsità possa proteggere più di una crudele verità. La criminologia e il fenomeno del true crime hanno reso poi la menzogna una protagonista affascinante per milioni di spettatori e lettori. L’arte dell’inganno e della manipolazione non è più solo un oggetto di studio scientifico, ma un intrattenimento che racconta storie oscure e complesse. La narrazione del crimine e la ricostruzione dell’inganno, basate su fatti reali, rivelano quanto le bugie possano trasformare le vite, distruggerle o plasmarle in modo irriconoscibile. Le menzogne dei criminali, la loro capacità di creare un’illusione che protegga i propri crimini, sono spesso al centro dei racconti true crime e rappresentano una frontiera affascinante tra il mondo del fatto e quello della finzione. Anche sulla scena del crimine, la menzogna si manifesta come il mascheramento dell’identità. In alcuni casi, l’uso di alterazioni o depistaggi diventa un modo per confondere gli investigatori e sviare le indagini. Ma è davvero possibile occultare se stessi e la propria verità completamente? Ogni movimento, ogni elemento lasciato, volontariamente o meno, parla di chi lo ha compiuto, e talvolta è proprio attraverso la scrittura – lettere, biglietti, messaggi – che emergono tratti caratteriali o psicologici in grado di smascherare il colpevole. Decifrare la menzogna nella sua espressione scritta diventa un percorso per penetrare nelle intenzioni di chi cerca di nascondersi dietro l’inganno. In questo scenario affascinante e articolato, la cross-examination, o controesame nel processo penale, rappresenta uno dei momenti in cui la verità e la menzogna sono poste in una lotta senza tregua. L’avvocato difensore e il pubblico ministero, con tecniche raffinate, si sfidano per svelare la verità nascosta o per costruire un’illusione credibile, giocando con le testimonianze e le emozioni dell’imputato o dei testimoni. Qui, il peso emotivo e cognitivo di chi è sottoposto a interrogatorio si scontra con la necessità di mantenere una coerenza perfetta, in un contesto in cui un’incrinatura potrebbe far crollare l’intero castello di carte costruito con la menzogna. Questo numero della nostra Rivista si propone di svelare il delicato filo che lega verità e menzogna, esplorando la loro interazione e le conseguenze, talvolta fatali, che queste possono avere sul piano psicologico, etico e giuridico, così come illustrato nel caso di cronaca emblematico presentato alla fine. Invitiamo i lettori a riflettere con noi su come e quando la verità possa essere forse più crudele della menzogna e su quanto, in fondo, la verità possa rivelarsi altrettanto sfuggente e manipolabile. Nell’universo della criminologia, dell’arte dell’inganno e della giustizia, la verità è solo un punto di partenza: il resto è interpretazione, lotta, e inevitabilmente, tragedia umana” (dall’introduzione del curatore Dott. Mirco Turco)

Gli autori di questo numero :

ABATELILLO ALESSANDRA

Funzionario giuridico pedagogico presso la Casa circondariale di San Severo (FG), Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense, Criminologa clinica (da gennaio 2019 a febbraio 2024 Esperto criminologo ex art. 80 o.p. presso la Casa circondariale di Lucera), Grafologa giudiziaria iscritta ad A.G.P. (Associazione Grafologi Professionisti) specializzata in accertamenti su firme digitali e grafometriche ed educazione del gesto grafico, Consulente e Perito grafologo forense ed esperto in firme digitali e grafometriche del Tribunale civile e penale di Lecce, iscritto alla Camera di Commercio di Lecce al ruolo Periti ed Esperti, Docente di grafologia presso Forensics Group.

CAPOCCIA KATIA

Assistente Sociale ed Educatore Sociopedagogico, con una specializzazione in Mediazione Penale e Minorile conseguita presso la Camera Nazionale di Mediazione Penale. Ha ottenuto un Master in Criminologia Forense, completando 1500 ore di formazione presso l’Accademia Aspasia. È una Consulente specializzata in Criminologia, iscritta all’albo dell’Associazione Nazionale Formatori Criminologi e Criminalisti. Inoltre, è esperta in Interrogatorio Giudiziario e Negoziazione nei contesti di crisi.

ESPOSITO FRANCESCO PAOLO

Criminologo Forense, Docente e Autore Crime per prodotti audiovisivi. Iscritto nell’Albo Forensics Group, è Consulente Tecnico di Parte, Docente di Criminologia Forense per Master, Docente presso la Scuola italiana di Mediazione Penale Sezione Lombardia, Autore Crime per piattaforme streaming e podcast. Ha scritto diversi libri ed è autore di Criminology for beginners, manuale di criminologia in lingua inglese e il saggio Il Palazzo di Ade, manuale per il moderno criminologo. Ha conseguito diverse certificazioni, tra cui Psicologia giuridica e criminal profiling; Diritto penale e penale del lavoro; Giornalismo e fotogiornalismo investigativo; PNL, negoziazione degli ostaggi, storia e evoluzione del terrorismo; Manipolazione e contromanipolazione; Regia teatrale e sceneggiatura per prodotti audiovisivi; Videomaking base (Filmora) e graphic design (David Carson Masterclass). Ha ottenuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro in ambito divulgazione criminologica.

MIGNANI VINCI ALICE

Assistente sociale, Criminologa forense, Pedagogista. Laureata in Scienze della Comunicazione presso l’università degli studi Roma Tre, prosegue con un secondo titolo in Scienze del Servizio Sociale presso la facoltà di Giurisprudenza della LUMSA di Roma. Dottore Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi sempre presso Roma Tre. Collabora da tempo con varie testate giornalistiche cui fornisce contributi di natura criminologica e analizzando la cronaca nera. Negli anni acquisisce due diplomi di formazione specifica in scienze criminologiche e forensi, e un master presso l’Accademia Internazionale delle Scienze Forensi di Roma, conseguendo la qualifica di Esperta in Criminologia Investigativa, Psicologia e Psichiatria Forense applicata ai Sex Offenders. Le aree di maggiore interesse professionale e di formazione specialistica sono la pedagogia della devianza, la criminologia applicata all’area dei reati di matrice sessuale, il servizio sociale penitenziario e l’esecuzione penale esterna. Appassionata di scrittura, in particolare nel genere giallo e thriller, è anche artisticamente modella da anni e si batte per il superamento degli stereotipi di genere legati alla figura della donna.

TRICARICO ELISA

Laureata in Sociologia con specializzazione in Scienze Criminologiche e della Sicurezza presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Master di II livello in Criminologia e Scienze Forensi. Grafologa professionista specializzata in Perizia Grafica Forense. Membro dell’Associazione Grafologi Professionisti – A.G.P. Consulente tecnico d’ufficio e Perito iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Monza. Docente di grafologia forense presso il master di II livello in Criminologia e Scienze Forensi UNID Professional, per seminari e webinar sulla materia grafologica e criminologica. Autrice di articoli su riviste online di settore e del libro “L’omicidio del piccolo Grégory Villemin”, Albatros Editore, Roma, 2021.

TURCO ELGA

Professore associato in Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. Negli anni si è occupata anche dell’insegnamento di Criminologia Giuridica, Giustizia penale minorile, Criminologia e processo penale, Legislazione minorile, Tecniche investigative e procedimento probatorio, Giustizia penale europea e internazionale. Ha svolto anche attività di docenza nell’ambito dei progetti Erasmus in Spagna ed ha relazionato a svariati convegni, congressi e incontri di studio. Fa parte dell’ Associazione Studiosi del Processo Penale “G.D. Pisapia” .

TURCO MIRCO

Psicologo, Criminologo leccese, specializzato in Ipnosi e EMDR. Formatore e docente per diversi enti pubblici e privati. Scrittore, saggista, è Direttore Editoriale di Obscura. Direttore Scientifico del Forensics Group, ideatore della piattaforma Criminal Meet, si occupa da anni anche di Benessere e Soft Skills. Ricopre l’incarico di Project Manager e Docente a Contratto per diverse Università Italiane. È un punto di riferimento nell’ambito della formazione per la Pubblica Amministrazione. Socio dell’Associazione Italiana di Intelligence, Docente del Master II livello in Intelligence UniCalabria, fa parte del COPINT, Comitato Intelligence Predittiva e dell’Istituto di Competitive Intelligence di Bucarest. Ha perfezionato diversi ambiti scientifici ed ha realizzato svariati progetti creativi e innovativi. È game writer in ambito Soft Skils e Risorse Umane. Inoltre, si occupa anche di Sicurezza e Difesa Personale (krav-maga). Ha ricevuto il premio internazionale GOLDEN BOOKS AWARDS come migliore autore psicothriller 2024.

