IL PORTA A PORTA CULTURALE DEI RAGAZZI DI RUFFANO, ALLA RICERCA DELLE RADICI PERDUTE

(g.p.) __________ Il nome dell’iniziativa non si può sentire, stride con tutto il resto, ma tant’è, ormai chissà perché dobbiamo dire quasi tutto in inglese, anche quello che si potrebbe dire tranquillamente nella nostra lingua.

E’ l’unica pecca del progetto “A call for the citizens” articolato in paese e nella frazione di Torrepaduli questa settimana dagli studenti della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Ruffano.

Di che cosa si tratta?

Da martedì scorso e fino ad oggi i ragazzi hanno distribuito in dono nelle case dei residenti mille e seicento cartoline da loro stessi realizzate e dedicate ad un bene comune da preservare. In cambio, hanno chiesto un ricordo, un racconto, una testimonianza per ricostruire la trama della tradizione orale legata al mondo del passato.

Bellissimo.

In tanti anziani hanno trasferito ai giovani pure con divizia di particolari le loro memorie, tasselli di un ritratto sociale e culturale della nostra terra.

“Questa lodevole iniziativa unisce la volontà di promuovere il recupero di diversi tratti distintivi della nostra comunità: la forma dialettale della lingua italiana, il ricordo di Michela Margiotta (dalla lettura del suo epistolario con la studiosa Annabella Rossi) sino all’adozione ideale dei beni materiali custoditi nel Museo della Civiltà Contadina di Torrepaduli, di cui gli alunni diverranno custodi” – ha commentato Angela Rita Bruno, assessore comunale all’istruzione.

Donata De Masi, dirigente scolasticodell’Istituto Comprensivo, ha poi aggiunto: “Quest’anno abbiamo deciso di interpretare le nuove linee guida emanate dal Ministero attraverso un percorso didattico trasversale a tutte le discipline, che conducesse gli alunni in un’esperienza di apprendimento attivo, facendo in modo che la Scuola esca dall’aula per costruire con i cittadini un sapere che è patrimonio comune“.

Aspettiamo adesso con vivo interesse che, elaborato il materiale raccolto, esso in qualche modo venga messo a disposizione di tutti, specie studiosi e appassionati di cultura popolare e tradizioni salentine.

