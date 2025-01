LA FINE DELLA STORIA FRA CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, SEGNO DEI TEMPI

(g.p.) __________

“Ha ammesso di avere pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio”.

E lei se l’era segnata, questa frase, per tirarla fuori adesso, quando finisce un amore, male, c’è da aggiungere, con accuse e ripicche, tutto in pubblico tramite social, in cui in tanti estranei sguazzano beati per accrescere la propria notorietà. Va beh che il personale è politico, sempre, anche adesso che non si dice più, però insomma: est modus in rebus e in questo caso è stato abbondantemente travalicato il limite della decenza.

Comunque sia, è possibile ricavare indicazioni che vadano al di là della vicenda personale, dall’amore finito, malissimo, fra Chiara Ferragni e Fedez? Sviluppare riflessioni di carattere universale, per vedere che cosa cambi, nel bene, nel male, nella nostra identità di contemporanei, ai tempi della comunicazione tramite social?

Proviamoci.

“Ha ammesso di avere pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio”.

Come nei telefilm americani, le donne registrano sempre tutto nella loro mente, per tirarlo fuori al momento buono. Almeno nei telefilm americani i poliziotti avvertono prima: “Qualunque cosa che dice può essere usata contro di lei”… Esse no, neanche avvertono, e per questo sempre e comunque gli uomini dovrebbero imparare a parlare con loro il meno possibile.

“Mi ha tradita per sette anni e mi ha mollata quando stavo male”.

Le donne poi sono abilissime nell’accusare l’ex e passare così in ogni caso dalla parte della ragione, anche se hanno torto. Figurarsi quando tutto sottratto tutti i torti non hanno, come in questo caso. Però ecco in questo caso, almeno alla luce delle frequentazioni sue, passate e presenti, diventate ultimamente di pubblico dominio, Chiara Ferragni non sembra avere il pulpito per fare la predica.

“Sette anni“.

Era settembre, del 2018, in Sicilia le viole erano già spuntate, quando si celebrò in maniera multimediale quel matrimonio social costato 20.000.000 e diventato anche per questo l’evento mondano più significativo dell’epoca, capace di fissare in seguito un modello, per quanto inarrivabile, di cerimonia nuziale.

2018 – 2025. Come diceva quello, quanti anni dura l’amore in una coppia?

Alla crisi del settimo anno, i due non hanno retto.

E’ finita così, fra accuse reciproche, ripicche e frasi al vetriolo, quella che sembrava la storia d’amore perfetta, fra due persone che della vita avevano tutto quello che la vita può riservare: giovani; belli (oddio, almeno per certi canoni oggi dominanti); ricchi; affermati; famosi.

Se anche un amore fra due persone così finisce e finisce male, allora è proprio vero che come diceva il filosofo Zygmunt Bauman esso è diventato ‘liquido’, che, cioè, la fragilità affettiva è diventata la caratteristica dominante della nostra società veloce quanto effimera, rapida quanto insicura.

“Mai è stato detto che lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non esser trascinato nel mio danno d’immagine“.

La vicenda del vaso di Pandoro clamorosamente scoperchiato di recente, i cui risvolti penali sono al vaglio della magistratura, è stato il colpo di grazia su una storia che viveva in una commistione inestricabile fra sentimenti e affari. Mischiare gli uni con gli altri è un errore fondamentale, in cui spesso le coppie incorrono, in modo tale che poi a mano a mano sempre di più diventa difficile capire dove finiscano gli uni e comincino gli altri.

Forse chiamiamo amore solamente quello di cui abbiamo bisogno in un determinato momento, quando in un determinato momento lo troviamo. Poi passa, passa tutto, passa sempre tuttto.

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura