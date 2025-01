DUE OPERAZIONI ANTIDROGA, I CARABINIERI SULLE PIAZZE DI SPACCIO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________

Lotta senza tregua: Carabinieri in azione contro le piazze di spaccio!

A Galatone un minore nei guai. Un arresto shock a Strudà.



I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce continuano senza sosta la lotta contro le piazze di spaccio nella provincia. Due distinte operazioni, svolte con grande professionalità e dedizione, hanno portato a nuovi arresti significativi, inclusi quelli di un minorenne e al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.



Nella serata di ieri, durante un controllo alla circolazione stradale, in Galatone (Le), i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Gallipoli hanno controllato un giovane, minorenne che, nel corso del controllo, manifestava agitazione. Pertanto, i militari decidevano di approfondire il controllo con una perquisizione personale che confermava i dubbi degli investigatori in quanto, il giovane veniva stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, suddivisa in 19 dosi. Inoltre, nello zaino, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. La sostanza stupefacente è stata prontamente sequestrata e custodita presso l’ufficio corpi di reato, in attesa delle procedure legali necessarie. Il minorenne è stato arrestato e trasferito presso il “Centro Prima Accoglienza” per minori di Lecce, come disposto dalla Procura della Repubblica per i Minorenni che conduce le indagini opportunamente informata dai Carabinieri.



In un’altra operazione, avvenuta nella mattina di ieri a Strudà, i Carabinieri della Stazione di Vernole, coadiuvati dai militari del NORM di Lecce e dal Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno portato a termine un’altra importante operazione di polizia, culminata con l’arresto in flagranza di reato di un 44enne, già noto alle forze dell’ordine.

Durante le operazioni di controllo, all’interno dell’attività commerciale dell’arrestato, i militari dell’Arma hanno rinvenuto sostanze stupefacenti, tra cui circa 70 grammi di cocaina, 90 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish e 2 flaconi di metadone. Sono stati anche scoperti strumenti per la pesatura, il confezionamento delle sostanze e 420 euro in banconote di vario taglio.

Nel corso della perquisizione, sono state rivenute anche 6 munizioni di vario calibro e una a salve, ulteriori elementi che attestano la delicatezza della situazione.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l’arrestato, dopo le formalità di rito e come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato associato presso la Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”.



Queste azioni rientrano nel quadro delle attività di controllo intensificate dalle forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legge. È fondamentale prestare particolare attenzione ai reati connessi agli stupefacenti, specialmente quando coinvolgono giovani e minorenni, per prevenire fenomeni di degrado sociale e tutelare il futuro delle nuove generazioni.

L’Arma dei Carabinieri rimane impegnata nel monitoraggio e nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, collaborando attivamente con le altre istituzioni e la comunità per creare un ambiente più sicuro per tutti.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 31 gennaio 2025

AGGIORNAMENTO della redazione di leccecronaca.it

L’arrestato portato in carcere è Alessandro Negro, 44 anni, con precedenti.

