I CONTROLLI SUL TERRITORIO DELLA POLIZIA DI STATO: GIOVANE DENUNCIATO E UOMO ARRESTATO PER SPACCIO DI DROGA

(Rdl) _____________ L’altro giorno agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio hanno fermato un giovane di 30 anni, di Nardò, residente a Gallipoli, con precedenti.

E’ stato trovato in possesso di dosi di cocaina per un totale di 7 grammi.

Nella successiva perquisizione domiciliare, nella sua abitazione di residenza abituale, è stato rinvenuto un fucile a doppia canna, privo di marca, modello e matricola identificabili a causa del cattivo stato di conservazione (foto sopra).

Il giovane è stato denunciato a piede libero con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di arma comune.

In un’altra operazione antidroga, di giovedì scorso 8 ottobre – ma la notizia è stata data solo questa mattina dalla Questura di Lecce – la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 51 anni, salentino, con precedenti, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato a Leverano nei pressi di un parco giochi frequentato da bambini e famiglie e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina; nella sua auto, c’erano altri 48 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi (foto sotto9.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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