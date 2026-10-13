NOVITA’ EDITORIALI / UN GIALLO LETTERARIO CON SFONDO ROSA

di Raffaele Polo ______________

Una intrigante ricerca, un’avventura piena di colpi di scena, abilmente gestiti. Una affascinante protagonista che assomiglia molto all’autrice Chanel Cleeton: è tutto racchiuso nelle 320 pagine di questo La storia perduta di Eva Fuentes (Giunti, euro 18,50), un romanzo che narra la ricerca di un libro.

Margo Reynolds si muove sicura tra le strade di Londra, guidata da una grande passione: recuperare oggetti rari e dimenticati che nessun altro saprebbe trovare. Tra case d’asta, salotti e librerie d’epoca, la sua è una vera e propria caccia al tesoro, e il suo nuovo obiettivo è la sola copia esistente di Il tempo dell’oblio di Eva Fuentes. Eva, insegnante cubana d’inizio Novecento, aveva visto la propria vita trasformarsi dopo un soggiorno di studi negli Stati Uniti, un’esperienza vertiginosa da cui era nato il suo unico, folgorante romanzo. Strappato ai tumulti della rivoluzione cubana dalla bibliotecaria Pilar Castillo, il testo è ora nascosto nell’ombra. Toccherà a Margo ritrovarlo, ridando voce e dignità alle donne che lo hanno protetto a costo della propria vita.

Non manca certo l’amore, nella narrazione di Chaneel Cleeton: La storia perduta di Eva Fuentes è insieme un giallo letterario e un’intensa storia d’amore che intreccia il destino di tre donne capaci di lottare, in epoche diverse, per la propria libertà e i propri sogni.

L’autrice è una giovane cubano-americana originaria della Florida. Ha studiato a Londra, dove ha conseguito una laurea in relazioni internazionali e politica globale. Durante gli studi di giurisprudenza, ha scoperto la passione per la scrittura e ha intrapreso una nuova avventura seguendo il suo amore per i libri. La storia perduta di Eva Fuentes è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.

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