SOVRANITA’ ALIMENTARE E STOP ALLE MULTINAZIONALI NEI CAMPI: LA RIBELLIONE DEI CONTADINI. VENERDI’ 16 OTTOBRE GIORNATA DI MOBILITAZIONE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Associazione Rurele Italiana ci manda il seguente comunicato _____________

I piccoli contadini dicono basta: basta con la dittatura delle multinazionali nei campi e sui

semi, e basta con il cibo merce. Nella Giornata internazionale di azione che si celebra il 16

ottobre, l’organizzazione internazionale La Via Campesina e l’Associazione Rurale

Italiana, che ne è parte integrante, lanciano un appello a cittadini, agricoltori e istituzioni

per una mobilitazione che condanni «il ruolo distruttivo della Banca Mondiale e del Fondo

monetario internazionale (FMI), che minano la democrazia e la sovranità alimentare nei

nostri territori, favorendo una struttura neocoloniale che ci soggioga»

La trappola del debito

«Da decenni queste istituzioni finanziarie ci intrappolano in circoli viziosi di indebitamento

– spiegano le due realtà contadine – Secondo i dati della Conferenza delle Nazioni Unite

sul commercio e lo sviluppo, la metà della popolazione mondiale (circa 3,3 miliardi di

persone) vive in paesi che spendono di più per pagare gli interessi sul debito che per la

sanità o l’istruzione. Il debito finanziario si è trasformato in un meccanismo di

espropriazione che condanna alla povertà, con ripercussioni dirette sulle famiglie e sul

lavoro. Gli “aiuti” proposti agli Stati sono gravati da condizioni capestro, come la

liberalizzazione del commercio e degli investimenti, le privatizzazioni e le

deregolamentazioni. In cambio di prestiti per mantenere a galla le economie nazionali,

Banca Mondiale e FMI esigono drastici tagli alla spesa pubblica per beni e servizi

essenziali, smantellando le tutele a favore di contadini, piccoli produttori alimentari,

popolazioni indigene, comunità rurali, lavoratori e ambiente, e imponendo pesanti riforme

orientate a logiche di mercato».

Sistemi alimentari in mano alla finanza

«Non possiamo più tollerare che beni comuni e collettivi (tra cui sementi, terra, acqua e

territori) vengano consegnati nelle mani delle grandi aziende, mettendoli al servizio del

profitto e del libero mercato – proseguono le due organizzazioni – Si è spianata la strada

alla finanziarizzazione del sistema alimentare e alla concentrazione delle terre nelle mani

delle grandi imprese. La finanza ormai è padrona dei sistemi alimentari e i settori globali

delle sementi, dei pesticidi, delle macchine agricole e dei farmaci veterinari sono oligopoli,

con quattro aziende che controllano oltre il 40% di ciascun mercato».

«Nei diversi continenti gli Stati continuano a cedere autonomia decisionale alle istituzioni

finanziarie globali e rispondono a loro anziché ai cittadini. Scompaiono i servizi pubblici

essenziali, si svuotano i programmi di welfare sociale e per le famiglie contadine (ma non

solo) aumentano i livelli di indebitamento. Ai contadini i raccolti vengono pagati sempre

meno (malgrado crescano i prezzi al consumo), manca sostegno al reddito, calano i salari,

aumentano i costi di produzione e della vita, e ciò rende più vulnerabili la classe

lavoratrice e le comunità rurali». Ed ecco che questa situazione costringe le persone «ad

accettare lavori precari con salari da fame, perché l’urgenza di pagare i mutui annulla la

capacità di scioperare, protestare o resistere. Molti sono costretti persino a ricorrere a prestiti, con alti interessi, per soddisfare bisogni primari e se diventano insolventi subiscono vessazioni».



Ci aspetta un “inverno dei consumi”?

In Italia la situazione è emergenziale, spiega Ari. «L’inflazione è a livelli altissimi e le

famiglie, con redditi sempre più compressi, potrebbero dover tagliare pesantemente anche

l’acquisto di beni primari, tra cui il cibo, soprattutto frutta e verdura. L’autunno rischia di

essere il preludio di un “inverno dei consumi”. Ed è essenziale che chi si presenterà alle

prossime elezioni politiche abbia ben chiaro che occorrono azioni concrete per uscire da

questa emergenza».

Richieste e proposte

La Via Campesina e Ari avanzano richieste e proposte ben precise per cambiare rotta:

cancellare il debito: il 60% dei paesi a basso reddito e il 30% di quelli a reddito medio

sono sovraindebitati e non investono in sovranità alimentare e servizi sociali. Quindi,

aumentano fame e disuguaglianze. La cancellazione del debito è essenziale per

spezzare questo circolo vizioso;

sono sovraindebitati e non investono in sovranità alimentare e servizi sociali. Quindi, aumentano fame e disuguaglianze. La cancellazione del debito è essenziale per spezzare questo circolo vizioso; informare la popolazione sul debito estero, spiegando perché sia stato contratto e chi

ne ha tratto beneficio;

ne ha tratto beneficio; esigere revisioni contabili pubbliche del debito estero e perseguire la responsabilità per

le decisioni che hanno danneggiato le comunità;

le decisioni che hanno danneggiato le comunità; eliminare i sussidi legati ad alimentazione, agricoltura e clima alle grandi imprese

industriali e reindirizzarli verso l’agroecologia;

industriali e reindirizzarli verso l’agroecologia; aumentare il gettito fiscale attraverso una tassazione congrua sugli utili delle grandi

corporation e sui patrimoni dei super-ricchi;

corporation e sui patrimoni dei super-ricchi; democratizzare le banche centrali, che devono rispondere delle loro azioni e difendere

gli interessi della popolazione;

gli interessi della popolazione; mettere le persone e il pianeta al centro della politica economica.

«Incoraggiamo contadini e cittadini a organizzare manifestazioni pubbliche e a fare sentire

la loro voce in tutte le sedi; non è più il momento di abbassare la testa» concludono La Via

Campesina e Ari. Contatti: segreteria@assorurale.it

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