BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI DI SAN PIETRO IN LAMA. DETENUTO AI DOMICILIARI, CONTINUAVA A SPACCIARE E FINISCE IN CARCERE

(Rdl) ____________________ Ieri sera i Carabinieri di San Pietro in Lama hanno arrestato in

flagranza di reato un uomo di 52 anni del paese, già sottoposto alla misura cautelare degli

arresti domiciliari per reati specifici legati agli stupefacenti.

L’operazione nasce dall’intensa attività di osservazione e dal profondo controllo del territorio

svolto quotidianamente dalle pattuglie dell’Arma. L’occhio attento dei Carabinieri ha notato

un insolito e sospetto movimento nei pressi dell’abitazione dell’uomo: tre persone sono state

infatti viste accedere ed uscire celermente dall’immobile.

La prontezza operativa e l’intuito investigativo dei Militari hanno permesso di fermare e

sottoporre immediatamente a controllo i tre. A carico di uno di essi, un 54enne del posto, è stata rinvenuta e sequestrata una dose di cocaina, con conseguente segnalazione alla Prefettura per uso personale. Contestualmente, un altro di loro, un 39enne, ha dichiarato agli operanti di aver appena acquistato e consumato una dose della medesima sostanza proprio all’interno dell’abitazione dell’indagato.

Di fronte a un quadro probatorio così chiaro, i Carabinieri hanno proceduto a una

perquisizione personale e domiciliare. L’accurato controllo ha consentito di rinvenire e porre

sotto sequestro ulteriori tre dosi della stessa sostanza verosimilmente stupefacente (due

nascoste negli abiti dell’uomo e una all’interno di una credenza), unitamente alla somma contante di 145 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento di una presunta attività

di spaccio.

Espletate le formalità di rito, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica

che coordina le indagini, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce

“Borgo San Nicola”.



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