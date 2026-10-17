LA VIGILIA DI UDINESE – LECCE

(Rdl) _________________ Il Lecce, 6 punti in classifica, reduce dalla brutta sconfitta interna contro il Bologna, rigioca di domenica, questa volta all’infausta ora di pranzo, a Udine, contro l’Udinese, 4 punti, anch’essa reduce da una sconfitta, patita a Torino contro il Toro, la quarta consecutiva.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Eusebio Di Francesco ha parlato questo pomeriggio prima della partenza per il Friuli.

“Ultimamente affrontiamo sempre squadre che devono vincere, ma anche il Lecce ha bisogno di fare risultato. L’Udinese ha giocatori di qualità e fisicità, è abituata a giocare questi campionati, ma abbiamo bisogno di fare punti” – ha detto in apertura, ed ha poi aggiunto – “Ci saranno novità rispetto alla partita con il Bologna. Si parla spesso di singoli ma voglio tornare a parlare di squadra, bisogna capire i momenti della gara. Stiamo lavorando, anche con i nuovi arrivi. Ho avuto buone risposte, ma dobbiamo trovare quella compattezza che ci ha contraddistinto“.

Alla stessa ora, a Udine, ha parlato pure l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic:

“Ci troviamo in questa situazione e dobbiamo essere concentrati al 100%. Dobbiamo prendere le cose allo stato attuale, non volevamo subire quattro sconfitte consecutive, ma in questi giorni ci siamo posti tante domande. La situazione non è bella, ma nemmeno disperata. Non è che niente ha funzionato: abbiamo mostrato un dominio del gioco che non è stato così frequente nella mia era qui in Friuli. In settimana abbiamo lavorato in maniera specifica a soluzioni per migliorare. Domani dovremo mantenere la tranquillità, sarà importante mantenere il giusto equilibrio. Non possiamo essere soddisfatti di questo rendimento, io non sono una persona emotiva e devo affrontare le cose in maniera lucida. Domani dobbiamo giocare la nostra partita, con tutta l’energia e la rabbia che abbiamo”.

Settima giornata, Udinese – Lecce si gioca allo stadio Friuli domenica 18 ottobre, arbitra il signor Marco Guida di Torre Annunziata, fischio di inizio alle 12.30.

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