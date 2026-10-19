NANDU POPU A “Storie di Cultura” SU WEBTVBEA: “La musica è catarsi”. LE RADICI SALENTINE, IL DIALETTO E LA FORZA DI RACCONTARE LA PROPRIA TERRA

di Maria Antonietta Vacca ______________Un dialogo potente, capace di attraversare esperienze personali, memoria, impegno culturale e passioni, restituendo il ritratto di un artista che ha fatto del legame con il Salento uno degli elementi centrali della propria identità.

Fernando Blasi, in arte Nandu Popu, è da decenni tra i protagonisti di una delle esperienze musicali più significative nate nel territorio salentino. Con i Sud Sound System ha contribuito a portare il reggae e il raggamuffin in dialetto salentino ben oltre i confini locali, trasformando una lingua spesso considerata marginale in uno strumento di espressione, consapevolezza e appartenenza.

Cantare in salentino significava rivendicare il diritto di esprimersi attraverso la propria lingua, senza dover rinunciare alle proprie origini per essere ascoltati. Quella che poteva apparire come una scelta controcorrente si è trasformata, nel tempo, in una potente affermazione identitaria.

Il dialetto è diventato così un patrimonio da custodire e tramandare, uno strumento per raccontare la società, le sue contraddizioni, le sue ingiustizie e le sue possibilità di riscatto. Un percorso che ha contribuito a rafforzare la consapevolezza culturale di un’intera generazione.

Nel corso della puntata è emerso il lato umano di Nando oltre a quello artistico, le sue passioni: la bici, la pesca, il disegno. Ma al centro di tutto rimane la musica.

È questa la passione più profonda, quella che accompagna Nandu Popu da sempre e che, nel corso della puntata, emerge come una vera necessità interiore.

La musica, nella sua esperienza, non è soltanto intrattenimento o spettacolo. È un modo per attraversare le emozioni, dare voce alla rabbia, trasformare il dolore, condividere esperienze e trovare una possibile liberazione.

Definirla catartica significa riconoscerle la capacità di agire dentro le persone, di liberare energie e sentimenti, di creare una connessione che supera le parole e raggiunge direttamente chi ascolta.

La storia di Nandu Popu dimostra quanto sia possibile partire da una realtà locale per parlare a un pubblico molto più ampio, senza perdere il contatto con le proprie radici.

Il Salento, nelle sue parole e nella sua musica, non è una cartolina da esibire, ma una terra viva, con le sue bellezze, le sue contraddizioni e le sue responsabilità.

È questo il valore di una conversazione che ha attraversato protesta, identità, memoria e passioni, restituendo al pubblico un artista capace di muoversi tra linguaggi differenti senza smarrire il proprio centro.

La puntata integrale di “Storie di cultura” con l’intervista a Nandu Popu è disponibile on line.

https://www.youtube.com/live/vKf-lzDvAWk

Category: Costume e società