ORMAI IL GASOLIO E’ UN BENE COSI’ PREZIOSO, DA DIVENTARE OGGETTO DI FURTI. DUE ARRESTATI A MAGLIE
(Rdl) __________________ Questa notte i Carabinieri di Nociglia, in servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani di 33 anni di Botrugno il primo, di 39 anni di Scorrano il secondo, con l’accusa di furto aggravato in concorso.
Sono stati sorpresi dai militari dell’Arma sulla statale nei pressi di Maglie nel piazzale adibito a parcheggio di mezzi di un cantiere stradale, mentre stavano depredando il serbatoio di un escavatore: dopo aver tagliato con un coltello da cucina il manicotto dell’escavatore, avevano
canalizzato il combustibile, circa 75 litri, in damigiane e taniche.
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