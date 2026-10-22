NOVITA’ EDITORIALI / ESCE PER IL RAGGIO VERDE EDIZIONI IL LIBRO DI CLAUDIA GAETANI CHE ESPLORA “Gli arcani leccesi”

di Raffaele Polo _________________

Il fascino misterioso dei Tarocchi si sposa alle tradizioni, alle storie del nostro Salento, rispolverando la poesia e il dialetto. E abbellendo ulteriormente il tutto, con i disegni e le schede del bravo Diego Paparelle.

Fresco di stampa, questo ‘Gli Arcani leccesi’ di Claudia Gaetani (Il Raggio Verde, 110 pagine, 15 euro) si propone come una vera e propria esplorazione degli Arcani Maggiori, Carte ricche di simboli, emozioni, contrasti, che diventano poesie nelle quali si raccontano. Non solo in lingua italiana, ma in dialetto leccese, con un chiaro ritorno all’origine, alla lingua madre, a una dimensione più intima e autentica. Sono, insomma, ventidue carte che prendono parola e si rivelano in una forma nuova: la poesia.

Ed è la stessa autrice che così spiega la sua preferenza: «La scelta del dialetto leccese non è soltanto stilistica, ma una scelta identitaria. È un ritorno alla lingua originaria, a quella dimensione in cui il suono precede il significato e l’emozione si manifesta in modo immediato, concreto, viscerale. Il dialetto non è nostalgia, ma presenza viva; uno strumento capace di restituire autenticità e radicamento a un universo simbolico che, pur nella sua universalità, trova nuova linfa nel contatto con una voce antica. Ogni Arcano Maggiore si manifesta come un frammento di esperienza, una tensione tra opposti, un enigma che non chiede di essere risolto, ma attraversato. Le poesie diventano così luoghi di incontro, tra visibile e invisibile, tra parola e silenzio, tra memoria personale e immaginario collettivo.»

Il libro viene presentato il 28 ottobre, alle ore 18, presso il Must di Lecce. Ai saluti istituzionali del Sindaco, seguono l’introduzione di Marco Renna, presidente di Lecce Unica , la relazione dell’architetto Alfredo Foresta, del tarologo Diego Paparelle e dell’editore Antonietta Fulvio. Le conclusioni sono affidate all’autrice del libro, Claudia Gaetani che così lo presenta: «É un atto di fiducia nel linguaggio, nella poesia e nella possibilità che, anche oggi, simboli antichi possano parlarci, se siamo disposti ad accoglierli».

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